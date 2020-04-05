Точный астрологический прогноз для всех знаков на 6 апреля 2020 года

Начало новой недели принесет некоторым знакам успех в делах, других будут преследовать неудачи. Как лучше поступить 6 апреля, расскажет правдивый гороскоп от "Утро.ру".

Овен

Начало рабочей недели принесет Овнам новые возможности продвинуться по карьерной лестнице. 6 апреля велика вероятность встретить единомышленников и воплотить давние идеи. Звезды советуют быть аккуратнее во время серьезных переговоров.

Телец

Тельцы в понедельник справятся с проблемами, которые накопились за долгое время. У представителей этого земного знака будет шанс получить творческое или профессиональное развитие.

Близнецы

Близнецам 06.04.20 выпадет отличная возможность научиться чему-то новому и получить ответы на самые различные вопросы. Если проявить любопытство к окружающему миру в этот день, то можно избежать серьезных неприятностей. В понедельник наладятся отношения с близкими и исчезнут разногласия.

Дева

Для этого знака Зодиака 6 апреля – удачный день для новых сделок, денежных вложений и подписания новых контрактов. На работе Девам сделают выгодное предложением, а дома их ждет идиллия и примирение после крупной ссоры.

Рак

Ракам 6 апреля лучше отложить любые новые начинания, они приведут к неудачам. В этот день звезды предостерегают от покупок: может оказаться, что вы потратите больше, чем ожидаете, на ненужные вещи.

Лев

Первая половина дня для Львов пройдет в сомнениях в собственных силах. Подобные мысли вызовут только расстройство и отвлекут от цели. Лучше отложить 06.04. реализацию новых проектов.

Стрелец

Стрельцы испытают приступы раздражения и гнева 6 апреля 2020 г., все негативные эмоции вы будет выплескивать на окружающих. Во второй половине дня к вам вернется самообладание, что принесет новые знакомства и возможные близкие отношения.

Весы

В понедельник Стрельцам лучше не вступать в новые деловые или романтические отношения, велик шанс разочароваться в людях в будущем. Лучше всего будет оградиться от остального мира и позаботиться о себе.

Скорпион

Скорпионы 06.04.2020 окажутся полными сил для новых свершений, у них будет не одна возможность проявить свои таланты. В этот день звезды советуют направить энергию на полезные общественные дела.

Рыбы

День для Рыб окажется неудачным: из-за внутренних сомнений все будет "сыпаться из рук". 6 апреля пройдет в заботах и мелких делах, зато вечером представится возможность отдохнуть с близкими людьми и выйти на новый уровень отношений.

Козерог

Понедельник для Козерогов окажется необычайно удачным в работе: вокруг них найдутся люди, давно желающие поддержать в новом проекте. Из-за этого появится новый неожиданный источник дохода, которым нужно будет быстро воспользоваться.

Водолей

Представителям этого знака Зодиака 06.04.2020 стоит быть аккуратнее: звезды предсказывают неосторожность в работе и проблемы в личной жизни. Чтобы их избежать, нужно вернуть себе самообладание и разобраться с трудными задачами в первой половине дня.

Таков подробный гороскоп на понедельник, 6 апреля 2020 г. для всех знаков. Ранее "Утро" поделилось гороскопом для всех знаков на апрель.