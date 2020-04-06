Гороскоп на 7 апреля: три знака сумеют разбогатеть
Во вторник Луна будет находиться в знаке Весы. Это значит, что принимать решения будет непросто, но период благоприятен для заработка и рабочих дел. Однако разбогатеть смогут только три знака.
Овен
Представителям этого знака 07.04.2020 лучше сосредоточиться на личной жизни. Ждать успеха в работе не приходится, поэтому пока постарайтесь наладить отношения с любимым человеком и больше общаться с друзьями и родственниками – сейчас вам нужна поддержка друг друга.
Телец
Тельцы даже в условиях самоизоляции найдут неожиданный способ разбогатеть. Возможно, вам в голову придет гениальная идея, которая принесет много денег, или дадут результат ваши усилия на основной работе. Гороскоп на вторник рекомендует прислушаться к своей интуиции.
Близнецы
У Близнецов появится возможность управиться с домашними делами. Разберите шкафы, сделайте перестановку и мелкий ремонт, который вы так долго откладывали на потом. Привлеките к работе всю семью: дело пойдет быстрее, а ваши отношения укрепятся.
Рак
Раков ждет сложный день. Астрологи советуют не ждать ничего от 7 апреля, чтобы не разочароваться. Постарайтесь провести больше времени с любимыми и займитесь приятными делами. Отодвиньте работу и финансовые задачи на второй план.
Лев
Представителям этого знака повезло. Их труды 07.04.2020, наконец, оценят. Скорее всего, начальство пойдет вам на встречу, и вы получите награду за свою работу. Но расслабляться не стоит – чем усерднее вы будете работать, тем больше заработаете. Тратить деньги звезды рекомендуют с умом.
Дева
Представителям этого знака нужно сосредоточиться на своем здоровье. Не ходите на улицу, ограничите общение с людьми и питайтесь здоровой едой – сегодня ваш организм особенно уязвим перед болезнями. Также будьте осторожны при покупках в интернете.
Весы
Астрологи советуют Весам сосредоточиться на приятных мелочах. Порадуйте себя новыми вещами или пересмотрите любимый фильм. Также можно устроить романтический ужин или написать старым друзьями, с которыми вы давно не общались – эти небольшие радостные моменты спасут ваш день.
Скорпион
Скорпионам во вторник повезет. Вы получите неожиданную прибыль. Возможно, семья преподнесет вам дорогой подарок или должники вернут деньги. Не исключено, что вы найдете дорогую вещь на улице или неожиданно получите премию.
Стрелец
Стрельцам предстоит трудный день. Будьте осторожнее на дорогах и при использовании бытовой техникой. Есть риск повредить автомобиль или сломать что-то в квартире. Не пытайтесь схитрить или починить что-то самостоятельно: это может быть опасно.
Козерог
Козерогов 07.04.2020 ждет семейный день. У вас есть реальная возможность узнать секрет о любимом человеке или понять своих детей. Не будьте критичными и очень эмоциональными, тогда близкие пойдут к вам на встречу и откроются.
Водолей
Для Водолеев самой главное во вторник – сохранить свой позитивный настрой. Особенно сложно будет тем представителям этого знака, кто сидит дома. Вам резко потребуется общение с другими людьми – попробуйте зарегистрироваться на сайте знакомств или свяжитесь с близкими через социальные сети.
Рыбы
Рыбам 7 апреля повезет. Гороскоп на день прогнозирует, что весь вторник вам будет сопутствовать удача. Главное – не лениться, а вести привычный образ жизни. Тогда вы успеете сделать все дела и получите заслуженную награду.
Таков гороскоп на 7 апреля 2020 года. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков на апрель.
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