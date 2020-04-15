Приметы на 16 апреля: время задобрить водных духов
На Руси в этот день с особенным почтением относились к воде. Считалось, что 16 апреля разливаются реки, просыпается Водяной. Чтобы улов был хорошим весь год, рыбаки задабривали мистическое существо. Например, были принято налить в водоем немного масла и приговаривать, что это Водяному. Если вода начинала волноваться, значит, реки будут полны рыбы.
16 апреля: традиции и обычаи
В водоем в этот день кидали пшенную кашу, хлеб и остатки еды. Считалось, что еда должна успокоить Водяного. Только после этого обряда можно было спокойно рыбачить.
Также удачу должен был принести обряд с хлебом. Куски выпечки валяли в соли и освящали в церкви, а затем хлеб вешали на рога коров. Это должно было задобрить святых, которые оказывали помощь крестьянам.
Также заручиться поддержкой водных духов можно было, если бросить в воду обезглавленного гуся. Причем голову птицы надо было отнести обратно на птичник, чтобы Домовой не заметил пропажу.
Приметы на 16 апреля
Если лед к этому дню не тронулся, то улова весной не будет.
Сильный ветер сигнализирует о богатом урожае осенью.
Если днем жаркая погода, а вечером прохладно, то хорошая погода задержится надолго.
Ясная ночь – к возвращению заморозков.
Сны на 16 апреля – вещие.
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