В этот день православные чтят память Мартина Исповедника, Папы Римского

В народе же 27 апреля получило другое название. Его окрестили днем Мартына-лисогона. По старым приметам охотников, лисы начинали перебираться в новые норы. Однако убивать лис в этот день считалось дурным знаком – в будущем можно пострадать от обманщиков. Наблюдали также за журавлями и воронами.

Так, если ворона каркает, то это к неприятностям, а если при этом сидит на крыше дома – к покойнику. Плохой приметой считалось увидеть, как эта птица летит через двор.

27 апреля можно было определить, какой будет весна. Если пчелы появились – она будет теплой и погожей. Цветущая верба и прилет ласточек говорили о том, что пора высаживать саженцы.

С журавлями в этот день также было связано немало примет. Хорошим знаком считалось увидеть в небе одинокую птицу – к удаче. Если же журавлей пара, то это к свадьбе. Целая стая птиц предсказывала гостей.

27 апреля снятся вещие сны. Правда, это касается только дневных сновидений. В этот день можно увидеть своего врага.

В день Мартына-лисогона дурной приметой было стирать вместе вещи мужа и жены. По старинному поверью, это могло привести к ссоре супругов. Полагалось сначала выстирать одежду мужскую, а уже потом – женскую.

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