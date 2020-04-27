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Гороскоп на 28 апреля: двум знакам повезет в работе

Гороскоп на 28 апреля: двум знакам повезет в работе
Фото: Утро.ру
Точный астрологический прогноз на вторник подскажет, как провести этот день

Во вторник, 28 апреля 2020 года Луна окажется в знаке Рака. День отлично подойдет для рутинной работы, так как уровень концентрации большинства знаков зодиака будет на высоте. Как провести день с максимальной пользой, рассказали астрологи.

Овен

Овны рискуют стать жертвой сплетен. Проверяйте все услышанное как о себе, так и о других – это поможет вам не погрузиться в излишние фантазии.

Телец

Внезапное желание расширить свой кругозор вызовет желание заняться самообразованием или даже снова поступить в университет. Звезды советуют все тщательно обдумать: подобные решения способны кардинально поменять жизнь.

Близнецы

Близнецам 28.04.20 стоит обращать особенное внимание на свои сны и предчувствия. Согласно гороскопу, некоторые способные поменять жизнь идеи вы увидите именно там.

Рак

Ракам для воплощения своей мечты понадобится помощь со стороны. Не бойтесь консультироваться с профессионалами – они подскажут, в каком направлении двигаться.

Лев

Львам давно пора обратить внимание на свое здоровье. Хорошее самочувствие – залог успеха, напоминают астрологи. Небольшая физическая активность и правильное питание представителям этого знака не повредит.

Дева

У Дев 28 апреля 2020 года есть шанс придумать инновационный проект, который принесет успех и достаток в будущем. Смело идите к своей цели, а правильная литература и советы профессионалов помогут вам в осуществлении мечты.

Весы

Весы в апрельский вторник ждет неожиданное известие. Оно может быть о чем угодно: будущей свадьбе или карьере, однако точно вскружит вам голову.

Скорпион

Общение с семьей и друзьями особенно хорошо будет удаваться Скорпионам 28 апреля 2020 года. Звезды напоминают: вам не обязательно иметь одну точку зрения, чтобы жить в гармонии. Не стесняйтесь отстаивать свои интересы.

Стрелец

Отношения Стрельцов с коллегами в этот день будут выгодны обеим сторонам. Представителям этого знака удастся завершить важный проект и в дальнейшем продвинуться по карьерной лестнице.

Козерог

Козерогов 28.04.2020 ждет легкий и непринужденный день, наполненный общением с друзьями и весельем. Отстранитесь от всех забот и проведите время с пользой, гласит гороскоп на апрель.

Водолей

Во вторник Водолеи могут оказаться там, где быть совсем не планировали. Не паникуйте – любая ситуация в этот день пойдет вам на пользу, уверяют астрологи.

Рыбы

Рыбы 28 апреля 2020 рискуют принять участие в массовом мероприятии. Это может быть как рабочее совещание, так и дружеская вечеринка. Будьте осторожны и внимательны, советуют звезды. Этот день во многом станет для вас определяющим.

Таково подробное предсказание на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на апрель.

Карина СИРАЗОВА

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