Все выйдет из-под контроля: гороскоп на 29 апреля
29 апреля Луна
окажется в знаке Рака. Этот день астрологи советуют провести дома, ведь только
там можно почувствовать себя в полной безопасности. Многим будет сложно
сдерживать эмоции из-за соединения Луны и Юпитера: союз небесных тел грозит
перепадами настроения и чувством подавленности. Как пережить напряженный день,
рассказали астрологи.
Овен
Сострадание и принятие – эти слова станут девизом Овнов на сегодняшний день. Посвятите 28 апреля 2020 года близким: проведенное вместе время не только подарит им поддержку в непростое время, но позволит вам взглянуть на многие проблемы под другим углом.
Телец
Главный помощник Тельцов – чувство юмора. Сегодня самоирония понадобится вам как никогда: умение смеяться над собой и признавать свои ошибки 28.04.20 оценят по достоинству, что приведет к мгновенному карьерному росту.
Близнецы
Близнецам будет трудно контролировать свои эмоции в среду из-за столкновения Луны с Юпитером. Астрологи советуют найти внутреннюю гармонию и постараться расслабиться. Пережить непростой день помогут йога и горячая ванна.
Рак
Гороскоп на месяц гласит: не стоит взваливать все обязанности лишь на свои плечи. Ракам звезды советуют научиться доверять людям и не стесняться просить о помощи – от этого все точно будут в выигрыше.
Лев
Львам 28 апреля понадобится перезарядка. Представители этого знака почувствуют себя лишенными сил и энергии, не исключено, что появится злость на окружающих. Отдохните, и тогда сможете вернуться к жизни с новыми силами, гласит прогноз на день.
Дева
Дев в последнюю среду апреля могут уличить в сплетнях или даже заговоре. Интерес к чужой личной жизни рискует запятнать и вашу репутацию, предупреждают астрологи.
Весы
Весам часто сложно удерживать баланс, 28.04.20 же выбор встанет между деньгами и семьей. Представители этого знака с трудом будут находить время на близких из-за напряженной ситуации на работе. Ваша задача в этот день – избегать конфликтов.
Скорпион
Гороскоп на день для Скорпионов гласит: не соглашайтесь на то, чего на самом деле не хотите. Неумение отказывать втянет вас в неприятную ситуацию и приведет к скорому эмоциональному выгоранию.
Стрелец
Стрельцам пора избавиться от всего ненужного в жизни. И, если к радикальным решениям представители этого знака пока не готовы, то звезды советуют начать хотя бы с вещей. Выбросите или отдайте все, что вас не радует, весна – отличный повод для всего нового.
Козерог
Из-за страха Козерогов не успеть сделать все задуманное, у представителей этого знака совсем не осталось времени на себя. Пересмотрите свои цели и внесите в ваше расписание встречи с теми, кто дарит вам положительные эмоции, говорят звезды.
Водолей
Водолеи 28.04.2020 будут полностью во власти своих фантазий и иллюзий. Не теряйте связь с реальностью – в нее все равно рано или поздно придется вернуться, напоминают астрологи.
Рыбы
Упрямым Рыбам в этот день придется уступить ради общего успеха. При работе в команде компромисс – самое разумное решение, гласит прогноз на день. Нежелание слышать других представителям этого знака только навредит.
Таков точный прогноз на день по знакам зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на май.
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