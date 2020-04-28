Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Все выйдет из-под контроля: гороскоп на 29 апреля

Все выйдет из-под контроля: гороскоп на 29 апреля
Фото: pixabay.com
Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный для многих знаков день

29 апреля Луна окажется в знаке Рака. Этот день астрологи советуют провести дома, ведь только там можно почувствовать себя в полной безопасности. Многим будет сложно сдерживать эмоции из-за соединения Луны и Юпитера: союз небесных тел грозит перепадами настроения и чувством подавленности. Как пережить напряженный день, рассказали астрологи.

Овен

Сострадание и принятие – эти слова станут девизом Овнов на сегодняшний день. Посвятите 28 апреля 2020 года близким: проведенное вместе время не только подарит им поддержку в непростое время, но позволит вам взглянуть на многие проблемы под другим углом.

Телец

Главный помощник Тельцов – чувство юмора. Сегодня самоирония понадобится вам как никогда: умение смеяться над собой и признавать свои ошибки 28.04.20 оценят по достоинству, что приведет к мгновенному карьерному росту.

Близнецы

Близнецам будет трудно контролировать свои эмоции в среду из-за столкновения Луны с Юпитером. Астрологи советуют найти внутреннюю гармонию и постараться расслабиться. Пережить непростой день помогут йога и горячая ванна.

Рак

Гороскоп на месяц гласит: не стоит взваливать все обязанности лишь на свои плечи. Ракам звезды советуют научиться доверять людям и не стесняться просить о помощи – от этого все точно будут в выигрыше.

Лев

Львам 28 апреля понадобится перезарядка. Представители этого знака почувствуют себя лишенными сил и энергии, не исключено, что появится злость на окружающих. Отдохните, и тогда сможете вернуться к жизни с новыми силами, гласит прогноз на день.

Дева

Дев в последнюю среду апреля могут уличить в сплетнях или даже заговоре. Интерес к чужой личной жизни рискует запятнать и вашу репутацию, предупреждают астрологи.

Весы

Весам часто сложно удерживать баланс, 28.04.20 же выбор встанет между деньгами и семьей. Представители этого знака с трудом будут находить время на близких из-за напряженной ситуации на работе. Ваша задача в этот день – избегать конфликтов.

Скорпион

Гороскоп на день для Скорпионов гласит: не соглашайтесь на то, чего на самом деле не хотите. Неумение отказывать втянет вас в неприятную ситуацию и приведет к скорому эмоциональному выгоранию.

Стрелец

Стрельцам пора избавиться от всего ненужного в жизни. И, если к радикальным решениям представители этого знака пока не готовы, то звезды советуют начать хотя бы с вещей. Выбросите или отдайте все, что вас не радует, весна – отличный повод для всего нового.

Козерог

Из-за страха Козерогов не успеть сделать все задуманное, у представителей этого знака совсем не осталось времени на себя. Пересмотрите свои цели и внесите в ваше расписание встречи с теми, кто дарит вам положительные эмоции, говорят звезды.

Водолей

Водолеи 28.04.2020 будут полностью во власти своих фантазий и иллюзий. Не теряйте связь с реальностью – в нее все равно рано или поздно придется вернуться, напоминают астрологи.

Рыбы

Упрямым Рыбам в этот день придется уступить ради общего успеха. При работе в команде компромисс – самое разумное решение, гласит прогноз на день. Нежелание слышать других представителям этого знака только навредит.

Таков точный прогноз на день по знакам зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на май.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Строгие меры карантина в Москве сохранят

Решать вопрос об отмене режима самоизоляции можно будет лишь через две недели, сказал Собянин

30-й день карантина: свежая статистика по COVID-19 в России

За сутки зафиксировано рекордное количество смертей, а больных стало больше почти на 6,5 тысяч человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей