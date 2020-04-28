Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный для многих знаков день

29 апреля Луна окажется в знаке Рака. Этот день астрологи советуют провести дома, ведь только там можно почувствовать себя в полной безопасности. Многим будет сложно сдерживать эмоции из-за соединения Луны и Юпитера: союз небесных тел грозит перепадами настроения и чувством подавленности. Как пережить напряженный день, рассказали астрологи.



Овен

Сострадание и принятие – эти слова станут девизом Овнов на сегодняшний день. Посвятите 28 апреля 2020 года близким: проведенное вместе время не только подарит им поддержку в непростое время, но позволит вам взглянуть на многие проблемы под другим углом.

Телец

Главный помощник Тельцов – чувство юмора. Сегодня самоирония понадобится вам как никогда: умение смеяться над собой и признавать свои ошибки 28.04.20 оценят по достоинству, что приведет к мгновенному карьерному росту.

Близнецы

Близнецам будет трудно контролировать свои эмоции в среду из-за столкновения Луны с Юпитером. Астрологи советуют найти внутреннюю гармонию и постараться расслабиться. Пережить непростой день помогут йога и горячая ванна.

Рак

Гороскоп на месяц гласит: не стоит взваливать все обязанности лишь на свои плечи. Ракам звезды советуют научиться доверять людям и не стесняться просить о помощи – от этого все точно будут в выигрыше.

Лев

Львам 28 апреля понадобится перезарядка. Представители этого знака почувствуют себя лишенными сил и энергии, не исключено, что появится злость на окружающих. Отдохните, и тогда сможете вернуться к жизни с новыми силами, гласит прогноз на день.

Дева

Дев в последнюю среду апреля могут уличить в сплетнях или даже заговоре. Интерес к чужой личной жизни рискует запятнать и вашу репутацию, предупреждают астрологи.

Весы

Весам часто сложно удерживать баланс, 28.04.20 же выбор встанет между деньгами и семьей. Представители этого знака с трудом будут находить время на близких из-за напряженной ситуации на работе. Ваша задача в этот день – избегать конфликтов.

Скорпион

Гороскоп на день для Скорпионов гласит: не соглашайтесь на то, чего на самом деле не хотите. Неумение отказывать втянет вас в неприятную ситуацию и приведет к скорому эмоциональному выгоранию.

Стрелец

Стрельцам пора избавиться от всего ненужного в жизни. И, если к радикальным решениям представители этого знака пока не готовы, то звезды советуют начать хотя бы с вещей. Выбросите или отдайте все, что вас не радует, весна – отличный повод для всего нового.

Козерог

Из-за страха Козерогов не успеть сделать все задуманное, у представителей этого знака совсем не осталось времени на себя. Пересмотрите свои цели и внесите в ваше расписание встречи с теми, кто дарит вам положительные эмоции, говорят звезды.

Водолей

Водолеи 28.04.2020 будут полностью во власти своих фантазий и иллюзий. Не теряйте связь с реальностью – в нее все равно рано или поздно придется вернуться, напоминают астрологи.

Рыбы

Упрямым Рыбам в этот день придется уступить ради общего успеха. При работе в команде компромисс – самое разумное решение, гласит прогноз на день. Нежелание слышать других представителям этого знака только навредит.

Таков точный прогноз на день по знакам зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на май.