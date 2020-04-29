Время активных действий и перемен: гороскоп на 30 апреля
Луна в четверг будет находиться в знаке Льва. Это означает, что пришло время для решительных действий – нескольким знакам звезды принесут успех. Важно потрудиться ради положительных перемен в ближайшем будущем. Главный враг для всех 30 апреля – плохое настроение. Чего именно ждать от грядущего дня, можно узнать в гороскопе на день от "Утро.ру".
Овен
Первая половина дня у представителей этого знака будет очень тяжелой. Возникающие проблемы вы решить никак не сможете, что скажется на вашем психологическом состоянии. Вечером возьмите ситуацию в свои руки и хорошенько развлекитесь. Порадуйте любимого человека вкусным ужином или созвонитесь с друзьями.
Телец
Тельцы 30.04.2020 проведут в одиночестве, из-за чего настроение может сильно испортиться. Спасением для вас, как считают астрологи, может стать работа. Полностью погрузитесь в задачи – это ваш шанс проявить себя и заслужить повышение.
Близнецы
Близнецы в четверг смогут наладить свое материальное положение. Неожиданно решится проблема с работой, если она была, или вы получите премию, которую давно заслужили. Гороскоп на день считает, что все заработанное вы смело можете потратить на себя. Не переживайте – с деньгами в ближайшее время все будет стабильно.
Рак
Все внимание Раков сосредоточено на личной жизни. Близкий человек захочет перемен в ваших отношениях. Возможно болезненное расставание или серьезная ссора. Не скрывайте свои эмоции – лучше честно обсудить все накопленные обиды. С деньгами стоит быть аккуратнее – есть риск стать жертвой воров.
Лев
Астрологи не обещают Львам проблем 30.04.2020, однако ничего хорошего ждать также не стоит. Все будет зависеть только от ваших решений и действий – звезды в четверг не будут участвовать в вашей жизни. Старайтесь внимательнее относиться к своему здоровью и не забывайте про близких.
Дева
Девы будут страдать от одиночества. В личной жизни затишье, а финансовые проблемы никуда не исчезнут. Единственный выход – что-то круто поменять. Откажитесь от вредной еды, начните бороться с зависимостями и искать работу – только ваши усилия могут вывести вас на новый уровень.
Весы
Представителям этого знака 30 апреля лучше не выходить из дома и не принимать у себя гостей. Останьтесь в квартире и посвятите себя домашним делам – они помогут успокоиться и улучшить пространство вокруг вас. Вечер лучше провести в компании семьи – пришло время собраться за общим столом.
Скорпион
Скорпионам придется отказаться от своих планов на день. Скорее всего, 30.04.2020 ваши родные будут остро нуждаться в вашей помощи. Не срывайтесь на близких, лучше окажите им необходимую поддержку. Ваши усилия окажутся не напрасными, вы получите вознаграждение.
Стрелец
Представителям этого знака остается только позавидовать. В это непростое время удача будет им сопутствовать. Вы найдете способ заработать много денег, а отношения со второй половинкой наладятся. Более того, сегодня вы можете получить хорошую новость, которую давно ждали.
Козерог
Козерогам стоит приготовиться к мелким неудачам в течение всего дня. Старайтесь относиться ко всему происходящему с юмором и не уделяйте много внимания работе. Проведите день с удовольствием, иначе переживания могут привести к стрессу и возвращению хронических заболеваний.
Водолей
Новая идея придет Водолеям в голову, однако воплотить ее в жизнь 30 апреля не получится. Астрологи советуют вам больше отдыхать и радовать себя мелочами. Старайтесь больше времени проводить с любимым человеком и по возможности уезжайте на природу.
Рыбы
Рыбы в пятницу весь день проведут на работе. Когда будет казаться, что сил уже нет, сделайте небольшой перерыв и вернитесь к выполнению обязанностей. Стоит смириться с большим объемом задач. Совсем скоро вам выпадет шанс отдохнуть.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на май 2020 года для всех знаков зодиака.
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