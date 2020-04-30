Точный астрологический прогноз на день подскажет, как избежать неприятностей

1 мая 2020 года Луна окажется в знаке Льва. Ее противостояние огненному Марсу в пятницу грозит потерей равновесия многим знакам зодиака. День будет наполнен противоречиями, а контролировать себя будет сложно как никогда.

Овен

Овнам в первый день мая придется отложить свои планы ради выполнения срочных дел. Сегодня коллегам просто не обойтись без вашей помощи.

Телец

Максимум внимания и концентрации понадобится Тельцам 01.05.2020. Из-за противостояния Марса и Луны представителям этого знака будет трудно настроиться на работу. Делайте небольшие перерывы, а вечером устройте себе отдых, советуют астрологи.

Близнецы

Близнецам 1 мая 2020 года звезды рекомендуют притормозить и сделать небольшую паузу в воплощении своих идей в реальность. Тщательно все обдумайте – это поможет достичь еще больших успехов.

Рак

Гороскоп на май гласит: Раки в пятницу из-за влияния Марса будут подвержены импульсивным действиям. Обдумайте свои расходы, прежде чем решите что-либо купить: тратить большие суммы в этот день точно не стоит.

Лев

Львам 01.05.2020 будет тяжело находить общий язык с людьми, даже самыми близкими. Избегайте споров – попытки доказать свою точку зрения в этот день не приведут ни к чему хорошему.

Дева

Прогноз на май предупреждает Дев: не стоит пытаться помочь всем вокруг. В начале месяца вы рискуете увязнуть в чужих проблемах, совсем позабыв о своих.

Весы

В пятницу 1 мая Весы почувствуют, что на них свалилось слишком много забот и ответственности. Не бойтесь говорить "нет": важны только ваши истинные желания и цели.

Скорпион

Последний месяц весны заставит Скорпионов почувствовать, что они совсем ничего не успевают. Не впадайте в отчаяние, сегодня вы сделаете намного больше, если расслабитесь и не будете торопиться, гласит прогноз на день.

Стрелец

Под влиянием огненного Марса Стрельцы в пятницу будут полны противоречий. Представители этого знака постараются восполнить нехватку внимания спорами и даже конфликтами. Однако не стоит забывать о последствиях, говорят астрологи.

Козерог

Денежный гороскоп советует Козерогам разобраться в своих финансах. Оцените ваши доходы и старайтесь не тратить 1 мая 2020 года недельную сумму – в пятницу соблазн будет особенно велик.

Водолей

Водолеев ждет романтическое приключение в первый майский день. У представителей этого знака внезапно для них появится интерес к новому человеку. Но будьте осторожны: ваши чувства могут оказаться невзаимными, гласит любовный гороскоп.

Рыбы

Рыбы в пятницу будут особенно подвержены стрессу, который рискует обернуться настоящим нервным срывом. Расслабьтесь и постарайтесь не перенапрягаться – так ваши шансы все успеть заметно вырастут.

Таков подробный прогноз на 01.05.2020. Ранее "Утро.ру" опубликовало точный гороскоп на май по знакам зодиака.