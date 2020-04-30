Конфликты и денежные потери: гороскоп на 1 мая
1 мая 2020 года Луна окажется в знаке Льва. Ее противостояние огненному Марсу в пятницу грозит потерей равновесия многим знакам зодиака. День будет наполнен противоречиями, а контролировать себя будет сложно как никогда.
Овен
Овнам в первый день мая придется отложить свои планы ради выполнения срочных дел. Сегодня коллегам просто не обойтись без вашей помощи.
Телец
Максимум внимания и концентрации понадобится Тельцам 01.05.2020. Из-за противостояния Марса и Луны представителям этого знака будет трудно настроиться на работу. Делайте небольшие перерывы, а вечером устройте себе отдых, советуют астрологи.
Близнецы
Близнецам 1 мая 2020 года звезды рекомендуют притормозить и сделать небольшую паузу в воплощении своих идей в реальность. Тщательно все обдумайте – это поможет достичь еще больших успехов.
Рак
Гороскоп на май гласит: Раки в пятницу из-за влияния Марса будут подвержены импульсивным действиям. Обдумайте свои расходы, прежде чем решите что-либо купить: тратить большие суммы в этот день точно не стоит.
Лев
Львам 01.05.2020 будет тяжело находить общий язык с людьми, даже самыми близкими. Избегайте споров – попытки доказать свою точку зрения в этот день не приведут ни к чему хорошему.
Дева
Прогноз на май предупреждает Дев: не стоит пытаться помочь всем вокруг. В начале месяца вы рискуете увязнуть в чужих проблемах, совсем позабыв о своих.
Весы
В пятницу 1 мая Весы почувствуют, что на них свалилось слишком много забот и ответственности. Не бойтесь говорить "нет": важны только ваши истинные желания и цели.
Скорпион
Последний месяц весны заставит Скорпионов почувствовать, что они совсем ничего не успевают. Не впадайте в отчаяние, сегодня вы сделаете намного больше, если расслабитесь и не будете торопиться, гласит прогноз на день.
Стрелец
Под влиянием огненного Марса Стрельцы в пятницу будут полны противоречий. Представители этого знака постараются восполнить нехватку внимания спорами и даже конфликтами. Однако не стоит забывать о последствиях, говорят астрологи.
Козерог
Денежный гороскоп советует Козерогам разобраться в своих финансах. Оцените ваши доходы и старайтесь не тратить 1 мая 2020 года недельную сумму – в пятницу соблазн будет особенно велик.
Водолей
Водолеев ждет романтическое приключение в первый майский день. У представителей этого знака внезапно для них появится интерес к новому человеку. Но будьте осторожны: ваши чувства могут оказаться невзаимными, гласит любовный гороскоп.
Рыбы
Рыбы в пятницу будут особенно подвержены стрессу, который рискует обернуться настоящим нервным срывом. Расслабьтесь и постарайтесь не перенапрягаться – так ваши шансы все успеть заметно вырастут.
Таков подробный прогноз на 01.05.2020. Ранее "Утро.ру" опубликовало точный гороскоп на май по знакам зодиака.
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