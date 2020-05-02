Точный астрологический прогноз для всех знаков Зодиака поможет провести воскресенье с пользой

Луна 3 мая 2020 г. будет в знаке Овна. Астрологи утверждают, что браться за новые дела следует далеко не всем в этот день. Ведь будут преобладать негативные тенденции, которые усилят в людях импульсивность и опрометчивость. Как провести воскресенье без ущерба для себя – в гороскопе на день от "Утро.ру".



Овен

В этот день Овен должен быть решителен, как никогда. Сомневаться в своих талантах не стоит, хотя и упиваться своими достижениями тоже. Однако есть высокая вероятность, что придется отказаться от ранее намеченных планов. Астрологи настаивают, что грустить по этому поводу не стоит – звезды приготовили вам встречу с очень близким человеком.

Телец

Если вы работаете 3 мая, то растягивать процесс не стоит – это сулит вам проблемы от начальства. Тельцы должны в этот день внимательно осмотреться и подумать, какие из дел могут принести дополнительную прибыль. Звезды указывают, что это решение может принести неплохие деньги в будущем. Также нужно уделить время своим близким, от которых вы отдалились в последнее время.

Близнецы

Если у вас не получается найти общий язык с каким-то человеком в этот день – можете прекратить старания. Астрологи говорят, что все-равно решить это в ближайшее время не выйдет. В финансовом плане Близнецов 03.05.20 ждет успех. Вечер лучше всего посвятить помощи близким.

Рак

У представителей этого знака Зодиака в воскресенье будет невероятный прилив сил. Раки захотят направить свою активность на все дела, но тут важно соблюсти чувство меры и не перестараться. На работе могут быть проблемы – напряжение в коллективе может выйти вам боком. Автомобилистов и спортсменов в этот день могут ждать травмы, поэтому будьте осторожны.

Лев

Львов ждет благоприятный день. Вы хорошо проведете время с близкими, а все дела будут легко получаться. Также это замечательное время, чтобы посвятить заботе о себе. Звезды предрекают, что в будущем этот отдых благотворно скажется на работе.

Дева

Все задуманное Девами 3 мая пройдет без единой шероховатости, поэтому можно смело планировать отдых, ремонт и другие события. Сейчас самая лучшая пора, чтобы избавиться от всех долгов, которые накопились ранее: как в финансовом плане, так и на работе.

Весы

Весам нужно хорошо постараться 03.05.2020, чтобы что-то получилось. Звезды предсказывают, что только усердный труд откроет новые горизонты для вас. Вечером хорошо было бы заняться лечебными процедурами, спортом или отдыхом.

Скорпион

Новые обстоятельства разрушат все, что было спланировано заранее. Для Скорпиона это станет хорошим уроком на будущее. Астрологи не советуют проводить этот день в компании близких и друзей. Лучше всего уединиться и заняться своими делами и домашними проблемами.

Стрелец

Представителям этого знака Зодиака 3 мая не стоит полагаться на других. Даже самые надежные друзья в этот день могут подвести. В результате ситуация может накалиться и вы серьезно поругаетесь. Чтобы избавиться от напряжения, займитесь физической нагрузкой. Если в этот день Стрельцы почувствуют недомогание, то визит к врачу лучше не откладывать.

Козерог

Козерогам лучше уделить время любимому хобби 03.04. Это может быть любое творческое увлечение, лишь бы приносило вам истинное удовольствие. Звезды предупреждают, что лучше не доверять людям, которые задают вам вопросы про деньги. Вы станете точкой притяжения для мошенников, будьте осторожны.

Водолей

С начала дня Водолея ждет масса забот, но не стоит пугаться – с ними удастся справиться буквально за пару часов. В этом вам помогут прекрасные лидерские качества. Однако поберегите себя и не нагружайте вредной пищей. Это негативно скажется на здоровье.

Рыбы

Рыбам 3 мая будет очень не хватать беззаботного отдыха. Вы можете с легкостью себе его позволить, если нет каких-то важных дел. Сейчас самое время забыть старые обиды и примириться с теми, с кем давно в ссоре. Это может принести очень приятную выгоду в будущем.

Таков гороскоп на день для всех знаков Зодиака на 3 мая 2020 года. Ранее "Утро.ру" делилось подробным астрологическим прогнозом на май.