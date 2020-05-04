Астрологический прогноз для всех знаков на вторник, 05.05.20 обещает продуктивный день

Предсказание звезд на 5 мая 2020 года для всех знаков предвещает хороший день. Некоторым удастся начать собственное дело, а другие смогут правильно инвестировать средства в будущее. Дела будут получаться, но в некоторых случаях следует проявить чуточку упорства.

Овен

У Овнов этот день будет благоприятным во всем. Дела даются легко, поэтому это прекрасный момент решить то, что раньше казалось неподъемным. Есть высокая вероятность, что продуктивность будет невероятно высокой и вы успеете сделать больше намеченного. Не теряйте возможность помочь близким – ваша трудоспособность в этот день может помочь многим людям в решении давних проблем.

Телец

Интуиция у Тельцов 5 мая будет прекрасно настроена на финансовую волну. Вы легко сможете разобраться с прошлыми проблемами и решить, куда лучше вложить средства. Не исключено, что появится озарение на счет собственного бизнеса. Если вас терзают сомнения и переживания, то поговорите с близкими. В этот день у вас прекрасно получится найти с ними одну волну.

Близнецы

Звезды пророчат Близнецам 05.04.20 успехи в любом общении с людьми, будь оно реальным или виртуальным. Близких получится понять с полуслова, вы наладите контакт с незнакомцами и сможете найти деловых партнеров. Этот день неплохо посвятить занятию спортом и укреплению организма, поскольку в будущем не исключены проблемы со здоровьем.

Рак

Раков ждет успех в делах в этот день. Вы сможете найти новый источник доходов и применить силы в действии. Но не стоит переоценивать себя и преувеличивать значение проблемных ситуаций. Не всегда проблема есть там, где пытаешься ее найти. Вечер – лучшее время для общения со старыми знакомыми. Звезды не советуют в этот день менять что-либо в своей внешности, потом будете жалеть.

Лев

Львы во вторник, согласно гороскопу на день, будут невероятно обаятельны. Люди согласятся со всем, что вы говорите, даже если это будут неприятные вещи. Возможно, тот, кто раньше не питал к вам особой симпатии, поменяет свое отношение. Но не нужно доверять всем без разбора. Пятое мая – прекрасный день, чтобы посвятить его новому увлечению. А старые дела лучше отложить на потом.

Дева

Представителей этого знака Зодиака ждет хороший день, но только если они будут сохранять спокойствие и внимательно принимать решения. При этом мелких недоразумений Девам избежать не удастся, но серьезных негативных последствий это за собой не повлечет. Вечером лучше уделить время близким и решить старые разногласия – астрологи уверяют, это получится.

Весы

Спокойный день будет у Весов. Не беспокойтесь о мелких неудачах и не видитесь на мимолетные увлечения – в будущем хорошего от них ждать не приходится. В работе не нужно излишне полагаться на других людей, поскольку они могут подвести. Доверяйте в этом вопросе интуиции.

Скорпион

5 мая Скорпионы будут невероятно сдержаны и благоразумны. Другие будут полагаться на вашу холодную голову в решении проблем. Это потребует от вас немало сил и концентрации, поэтому к вечеру не исключен упадок духом. Побудьте наедине с собой – это поможет быстро восстановиться. На вечер лучше не планировать никаких важных дел.

Стрелец

В этот день настойчивость – ваш главный спутник. Даже если что-то не выйдет с первого раза – не сдавайтесь. Астрологи утверждают, что Стрельцов обязательно ждет успех. Но на риск следует идти только в крайних случаях. Возможно, о себе даст знать старый знакомый, с которым вы давно потеряли связь. В итоге, это может привести к деловому сотрудничеству.

Козерог

Если раньше что-то не получалось – самое время заняться этим делом. Для Козерога 05.04 станет благоприятным во многих отношениях. Однако не нужно расстраиваться, если все не получилось с первой попытки. Упорство в делах будет вознаграждено. Не общайтесь с теми, кто не оказывает вам поддержку.

Водолей

Самое время начать осваивать что-то новое. Звезды обещают Водолею успех во многих делах, если он не станет отступать при первых трудностях. Пятого мая можно смело браться за масштабный проект или реализацию старой мечты. Вечером общение с родными принесет массу удовольствия и вы сможете лучше с ними сблизиться.

Рыбы

Рыб ждут хорошие новости издалека. Старые знакомые могут неожиданно вспомнить про вас. Общение обещает быть очень приятным. День пройдет хорошо, мелких трудностей избежать до конца не получится, но важно при этом не принимать их близко к сердцу.

Таков гороскоп на 5 мая 2020 года. Ранее "Утро.ру" делилось астрологическим прогнозом на май для всех знаков Зодиака.