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Не ссорьтесь с близкими: подробный гороскоп на 6 мая

Не ссорьтесь с близкими: подробный гороскоп на 6 мая
Фото: olf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака от “Утро.ру”

6 мая 2020 года станет прекрасным днем для улучшения деловых отношений. Однако некоторые знаки вечером столкнуться с неприятностями в отношениях с близкими: одни обидят вторую половину, другие не найдут общий язык с родными, а некоторым звезды вовсе не советуют тратить в этот день энергию на общение с людьми вообще. 

Овен

6 мая лучше не заниматься решением важных вопросов. Возьмите паузу и проведите время наедине с собой. Лишнее общение лучше исключить, сберегите силы на разговоры, которые действительно важны. 

Телец

У Тельцов 06.05.2020 благоприятно для того, чтобы посвятить его заботе о своем теле. Те, кто давно мечтал сбросить вес, могут достичь успехов. А те, кто хотел поправить свое физическое здоровье, должны уделить время полезным восстанавливающим процедурам. 

Близнецы

Близнецам 6 мая будет сопутствовать удача на любовном поприще. Если вы одиноки и мечтаете наконец заключить брак, то романтический союз, который начнется в этот день, будет благословлен звездами. А если у вас уже есть вторая половинка, то посвятите время вместе с ней чему-то новенькому. 

Рак

Работа займет практически весь день Рака. Успех в профессиональных делах ждет тех представителей знака, кто проявит дипломатичность в решении вопросов. Агрессия и доказывание правоты не приведет ни к чему хорошему. Есть возможность, что сегодня удастся найти полезного делового партнера. 

Лев

Пока на личном фронте у Львов никаких изменений не предвидится, в профессиональном плане будут сыпаться интересные предложения и открываться новые перспективы. Оно неудивительно – 6 мая вы будете приковывать к себе внимание всех коллег. Лучше всего ухватиться за эту возможность и приступить к реализации новых проектов. 

Дева

У Дев высок риск в этот день испортить отношения с родными и друзьями. Ничего не поделать – вы будете слишком эмоционально реагировать на все события. Настроение может быть испорчено до вечера, однако разговор по душам с любимым человеком поможет прийти в себя. 

Весы

Если работа Весов связана с творчеством, стоит ждать в этот день удачи в делах и дополнительной прибыли. Благодаря прошлым профессиональным свершениям вам могут доверить крупный и ответственный проект. Однако выбирать себе компаньонов по делу следует очень тщательно. 

Скорпион

Первую половину дня Скорпионам лучше всего провести в делах. Вас будут высоко ценить в коллективе и, вероятно, вы получите приглашение на важное мероприятие. Распределите свою активность с пользой. Вечером 06.05.2020 вас могут серьезно взволновать близкие люди. 

Стрелец

Звезды предсказывают Стрельцам возможные проблемы со второй половиной. Попытайтесь проявить спокойствие и выдержку. В финансовом плане 6 мая вас могут поджидать неожиданные траты.

Козерог

В этот день астрологи прогнозируют спад активности у Козерогов в сексуальном плане. Переживать на этот счет не стоит – скоро все вернется в норму. Лучше всего уделить 6 мая время своей второй половине, которая может принять легкую отстраненность на свой счет. Чуткость и внимание помогут сгладить напряжение.

Водолей

Невероятно успешный день в плане финансов для Водолеев. Вам прекрасно удается бизнес, решение важных вопросов и совершение крупных покупок. Инициатива в этот день лишней не будет, поэтому не стесняйтесь ее проявлять. Однако вечером звезды не исключают конфликтов с родными. 

Рыбы

Если вас хотят втянуть в какое-то сомнительное дело – рисковать не стоит. Астрологи утверждают, что в этот день благоразумие у Рыб должно быть на первом плане. Берегите свою репутацию и не бросайтесь лишний раз на авантюры.

Ранее "Утро.ру" опубликовало финансовый гороскоп на май. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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