Подробный прогноз от астрологов на день подскажет, в каком направлении двигаться

Луна 7 мая будет находиться в знаке Скорпиона. Это означает, что время отдыхать закончилось, сейчас нужно будет принимать важные решения и действовать. Однако повезет в четверг далеко не всем знакам. Кому стоит быть внимательнее – в гороскопе на день от "Утро.ру".

Овен

У представителей этого знака все стабильно, ждать больших перемен не приходится. Однако пора задуматься о своем будущем. Решите, чем вы хотите заняться после окончания карантина и составьте четкий план действий – он поможет не потерять время даром. Также астрологи 07.05.2020 не исключают новое знакомство.

Телец

Удача от Тельцов отвернулась. Еще вчера вы были полны сил и оптимизма, однако в четверг ситуация изменится. Дадут знать о себе старые финансовые проблемы. Отложить их решение на потом уже не получится. Справиться одному вряд ли удастся – обратитесь за помощью к друзьям и родственникам.

Близнецы

Близнецам 7 мая стоит ждать неприятную новость. Астрологи предупреждают, что вы можете узнать правду о любимом человеке, которая поменяет ваше к нему отношение. Также стоит внимательнее отнестись к своему здоровью – есть вероятность, что вернутся хронические заболевания.

Рак

Раки 07.05.2020 весь день будут погружены в работу. Гороскоп на день советует вам не перегружать себя, так как проблемы могут возникнуть в других сферах жизни. Будьте внимательнее к любимому человеку и выслушайте его мнение. Трудности могут возникнуть в отношениях со старшими родственниками, которые очень нуждаются в вашем общении.

Лев

Представителям этого знака предстоит сложный день – удача покинула вас. Теперь все в ваших руках. Только ваши действия могут помочь улучшить жизнь, кардинальным образом изменить ее или оставить все как есть. Астрологи советуют принимать все решения без лишних эмоций и прислушиваться к интуиции.

Дева

Девам повезло: в финансовой сфере наступила стабильность, а личная жизнь заметно улучшилась. В четверг, 07.04.20 у вас появится возможность укрепить свои позиции. Однако действовать надо быстро и решительно. В условиях кризиса вы сможете разбогатеть, если примите правильное решение.

Весы

Астрологи просят Весов оставаться дома. Сегодня вам лучше посвятить все время себе. Займитесь любимым делом, сделайте уборку или перестановку – это поможет отвлечься от забот. Сосредоточьтесь на своих желаниях. Гороскоп на день рекомендует 7 мая отказаться от крупных покупок.

Скорпион

Скорпионам 07.05.2020 придется решать денежные вопросы. Сейчас тратить все сбережения звезды не советуют. Также лучше отказаться от того, чтобы давать деньги в долг – очень скоро вашей семье потребуются финансы. Пока же лучше сосредоточиться на улучшении отношений со второй половинкой.

Стрелец

Стрельцам нужно быть внимательнее при общении с малознакомыми людьми. Новое знакомство или внезапно объявившийся друг – все это может таить в себе опасность. Сосредоточьтесь на своем психологическом состоянии и старайтесь поддерживать хорошее настроение. Позитивный настрой – ваш ключ к успеху.

Козерог

Гороскоп на день для Козерогов не предвещает ничего плохого. Посвятите время семье – вторая половинка и дети жаждут вашего внимания. Не забудьте порадовать близкого человека – ему нужна ваша поддержка. Вопросы, связанные с недвижимостью, лучше отложить до следующей недели.

Водолей

Представителям этого знака нужно быть готовыми к тому, что в жизни появится новый человек. Знакомый может круто поменять ваш привычный уклад, если вы сами этого захотите. Звезды советуют действовать рационально и не поддаваться эмоциям.

Рыбы

Рыбы 07.05.2020 проведут в бегах. Множество разных дел свалилось на вас, однако отступать некуда. Удача на вашей стороне, значит, вы легко справитесь со всеми препятствиями. Вечером стоит поблагодарить себя за продуктивный день и хорошенько отдохнуть.

Таков гороскоп на день. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на май 2020 для всех знаков зодиака.