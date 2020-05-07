Подробный прогноз от астрологов на 08.05.2020 поможет заглянуть в будущее

Луна 8 мая будет находиться в знаке Рака. Это означает, что наступает спокойный период, в котором спешка будет лишней. Хорошее время наступит для людей, занимающихся монотонным трудом. Больше всего событий будет происходить в сфере личных отношений: кого ждут новые знакомства, а кого конфликты – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

Общительные Овны окажутся в центре всеобщего внимания. Родные захотят проводить с вами больше времени, а любимый человек будет все время рядом. Из-за этого могут возникнуть сложности. Постарайтесь контролировать свои эмоции и порадовать семью своим участием в делах. А вот от социальных сетей 8 мая лучше отказаться.

Телец

Тельцам звезды обещают новое знакомство с человеком, который сильно повлияет на вашу карьеру. Возможно, вы получите новое предложение по работе или подружитесь с коллегой. Астрологи советуют быть дружелюбнее и общительнее, но не подпускать малознакомого человека слишком близко.

Близнецы

Представителям этого знака в пятницу повезет в любви. Скорее всего, вторая половинка удивит Близнецов неожиданным сюрпризом. Звезды также рекомендуют 08.05.2020 оставаться дома, чтобы обезопасить себя. Ваш организм сейчас нуждается в особенной заботе.

Рак

Гороскоп на день для Раков пророчит встречу со старым знакомым. Она может оказаться не такой приятной, как вы себе представляете. Не стоит сегодня реагировать на критику близких и ссориться с родными – лучше приложить все силы для устранения конфликта. Также астрологи советуют быть внимательнее за рулем.

Лев

Львам новых знакомств ждать не стоит. Наоборот, вам следует разобраться в своих отношениях с друзьями, родственниками и партнером. Старайтесь быть честными и избегать ссор на глазах у других людей – это только усугубит ситуацию. Также астрологи рекомендуют отказаться от вредной еды и алкоголя.

Дева

Девы столкнутся с финансовыми проблемами. В такой ситуации нужно решительно отказаться от всех запланированных покупок – пришло время затянуть пояса. Не бойтесь говорить "нет" людям, которые будут просить у вас денег. Эта ситуация даст понять, кто ваш настоящий друг, а кто общается с вами ряди выгоды.

Весы

Астрологи прогнозируют Весам трудности с работой. Избежать конфликта с начальством не удастся – не бойтесь отстаивать свою точку зрения, но не переходите на личности. Гороскоп на 8 мая рекомендует представителям этого знака провести время на свежем воздухе, если такая возможность есть.

Скорпион

Скорпионы весь день будут чувствовать тревогу и напряжение. Ситуация с пандемией начнет давать на вас. Утешение вы найдет в объятьях любимого человека. Звезды советуют провести романтический вечер вдвоем, чтобы освежить отношения. Рабочие дела лучше отложить до следующей недели – 08.05.2020 решить их все равно не удастся.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам приготовиться – в пятницу вас ждет новое знакомство, которое может перерасти в роман. Есть шанс встретить вторую половинку на улице или на сайте знакомств. Общение с новым человеком привнесет красок в вашу жизнь. Также можно использовать время на самоизоляции, чтобы изменить свои привычки и добавить спорт в привычный распорядок дня.

Козерог

Представителей этого знака 8 мая 2020 года ждет непростой день. Астрологи прогнозируют ссоры с любимым человеком, детьми и родственниками. Справиться с напряжением получится только вечером. Постарайтесь провести хотя бы час в одиночестве. Уже к выходным ситуация наладится – хорошее настроение вернется к вам.

Водолей

Для представителей этого знака 08.05.2020 пролетит незаметно. Нового знакомства ждать не стоит, но даст знать о себе старый приятель. Возобновлять ли отношения – решать только вам. Однако звезды советуют быть осторожнее и не впускать человека сразу к себе в дом.

Рыбы

Первая половина дня у Рыб пройдет отлично, а вот вечером есть вероятность стать участником конфликта. Повздорить вы можете с коллегами или незнакомым человеком на улице. Постарайтесь быстро выйти из ссоры и не стесняйтесь извиняться первым – это значительно облегчит вам жизнь.

Таков гороскоп на день. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на май 2020 года для всех знаков.