Подробный прогноз астрологов на день поможет заглянуть в будущее

Луна 9 мая будет находиться в знаке Рака. В это время можно без спешки завершать начатые дела и отдыхать – звезды это поощряют. Однако расслабиться получится не у всех, так как удача от некоторых знаков отвернулась. Кому не повезет 09.05.2020 – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

Тяжелый период для представителей этого знака закончился – в субботу вы сможете забыть обо всех проблемах. Проведите время с любимыми людьми. Все финансовые операции и новые начинания лучше отложить на потом – сейчас период для этого неудачный.

Телец

Самое главное для представителей этого знака суметь сказать "нет". 9 мая окружающие захотят переложить на вас все обязанности, однако астрологи считают, что вы смело можете стоять на своем. В личной жизни звезды прогнозируют перемены к лучшему. Также в субботу лучше отказаться от употребления алкоголя.

Близнецы

Близнецам 09.05.2020 повезет. Прогноз астролога на день у представителей этого знака благоприятный. Отношения со второй половинкой станут лучше, на работе оценят ваши заслуги, а отражение в зеркале приятно обрадует. Ваша задача на день – сохранять позитивный настрой и делится им с окружающими.

Рак

Удача отвернулась от представителей этого знака. Гороскоп на день для Раков считает, что им лучше воздержаться от походов в гости и приема друзей у себя. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью – есть вероятность, что дадут знать о себе хронические заболевания. Также астрологи советуют не брать телефон при звонках с незнакомого номера.

Лев

Гороскоп для Львов рекомендует им отказаться от социальных сетей и интернета. Оторвитесь от гаджетов и по возможности прогуляйтесь на свежем воздухе. Пришло время отдохнуть от плохих новостей и виртуального общения. Сосредоточьтесь на радостях реальной жизни.

Дева

Представители этого знака 9 мая должны взять себя в руки. Астрологический прогноз советует вам побороть лен и апатию – займитесь делами, проведите время с близкими людьми, сделайте уборку или мелкий ремонт, который вы давно откладывали. Пора выходить из спячки.

Весы

Гороскоп на 09.05.2020 для Весов рекомендует представителям этого знака провести выходной активно. Время валяться на диване закончилось, сейчас нужно действовать. Составьте план на маленькие каникулы, пообщайтесь с близкими и завершите все старые дела. Также подумайте о своих тратах в ближайшее время – возможно, вам нужно начать экономить.

Скорпион

Скорпионам нужно сосредоточиться на личной жизни. Давно ли вы уделяли время близкому человеку? Если нет, то самое время исправить ситуацию, иначе есть риск потерять вторую половинку. Также стоит быть внимательнее при использовании бытовой техники и покупке товаров в интернете.

Стрелец

Стрельцам не повезло. Удача отвернулась от вас. Гороскоп на 9 мая советует смириться с мелкими проблемами – они будут возникать весь день. Единственное, что может вас спасти – это позитивный настрой. Решить трудности вы пока не сможете, значит, старайтесь меньше о них думать.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам все внимание сосредоточить на себе. Станьте ненадолго эгоистами и следуйте только вашим желаниям. Вы много работали и заботились обо всей семьей, сейчас надо подумать о себе. Если хотите провести весь день в кровати – сделайте это.

Водолей

Представители этого знака зодиака 09.05.2020 окажутся в центре всеобщего внимания. Астрологи рекомендуют наслаждаться всем происходящим и быть дружелюбнее – вы сможете завоевать симпатию представителей противоположного пола, легко завести новое знакомство и произвести впечатление на нужного человека.

Рыбы

Рыбы 9 мая могут чувствовать себя неважно. Старые проблемы со здоровьем неожиданно к вам вернутся. Постарайтесь отказаться от вредной еды, алкоголя и курения. Также избегайте конфликтов с близкими – стресс вас сейчас ни к чему.

Таков гороскоп на 9 мая 2020 года. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на май для всех знаков зодиака.