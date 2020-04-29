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Приметы на 30 апреля: что нельзя делать в день Зосимы-пчельника

Приметы на 30 апреля: что нельзя делать в день Зосимы-пчельника
Фото: pixabay.com
Православные чтят память Зосимы и Савватия

На Руси в этот день с особенным вниманием относились к пчелам. Считается, что Соловецкие чудотворцы Зосима и Савватия были посланы в Египет, чтобы принести оттуда пчелиную матку.

День Зосимы: обычаи и запреты

Печь хлеб или кондитерские изделия в этот день запрещено.

С самого утра было принято молиться Зосиму и относить в храм соты, чтобы можно быть расставлять ульи.

Пчеловоды 30 апреля вырезали часть земли, с которой надо было обойти вокруг пасеки, чтобы пчелы летали именно там, откуда вынули дерн.

В этот день садили морковь и свеклу. Сначала семена замачивали в воде, куда бросали медные деньги. Считалось, что только после того обряда урожай будет хорошим.

От рыбалки лучше воздержаться.

Ругань 30 апреля может отпугнуть удачу.

Народные приметы на 30 апреля

На какие посевы села пчела, там и будет богатый урожай.

Если пчелы летают поодиночке и медленно, то меда будет мало. Если летают стаями и быстро, то надо ждать много меда.

Муравей, заползший в дом, к счастью.

Если на деревьях много шишек – будет урожай ячменя богатый, если на ольхе много сережек, то будет большой урожай овса.

Играющие грачи – предвестники солнечной погоды.

Утренний дождь к хорошему дню.

Сны на 30 апреля необходимо хранить в тайне, чтобы они сбылись в течение месяца.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на май 2020. 

Дарья ПЕТРОВА

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