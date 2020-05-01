Точный астрологический прогноз поможет избежать конфликтов

Астрологи прогнозируют, что 2 мая 2020 года станет днем мощной энергетики. Однако не следует ждать мгновенного результата своих трудов. Рекомендуется направить силы на получение удовольствия от процесса. Тогда и энергии будет более чем достаточно.

Специалисты настаивают: в финансовом плане лучше заняться мелкими вопросами и отложить в сторону решение серьезных дел.

Овен

Овны 02.05.2020 рискуют поругаться с окружающими. Перепады настроения могут серьезно осложнить отношениями со многими знаками. Однако астрологи уверяют, что справиться получится даже с таким прогнозом: если сдерживать эмоциональные порывы, то и в конце дня не придется разгребать последствия опрометчивых слов и поступков.

Телец

Тельцам советуют 2 мая следить за своими словами. Велик риск, что вы можете обидеть человека на долгое время. Прощение из-за неудачного высказывания заслужить будет трудно.

Близнецы

Если у вас в этот день запланированы дела, то будьте готовы: выполнить их сможете только если откажетесь на время от общения с друзьями и близкими. Разговоры отнимут много энергии и сконцентрироваться на работе не получится.

Рак

Рака 2 мая может поглотить комплекс неполноценности. Хорошего это не принесет, лишь навредит как в работе, так и в личной жизни. Вам следует быть готовым к внезапному чувству неполноценности и придумать способ избавится от него.

Лев

02.05.2020 Льву следует быть внимательным к решениям, которые приходится принимать. Астрологи рассказывают, что у них могут быть неприятные последствия в будущем. Поэтому следует несколько раз подумать, прежде чем действовать.

Дева

Если Дева уже поставила себе профессиональную цель на ближайшее будущее, то сворачивать никак нельзя. Нужно хорошенько проработать стратегию ее достижения и не отходить от задуманного ни на шаг. Иначе, предупреждают астрологи, все попытки по достижению желаемого окажутся тщетны.

Весы

2 мая Весам не удастся получить сиюминутный результат своих трудов. Астрологи объясняют, что этот день лучше всего посвятить началу нового дела, которое в будущем принесет благотворные плоды.

Скорпион

Для Скорпиона 2 мая – невероятно благоприятный день. Провести его непродуктивно – просто недопустимо. Поэтому рекомендуется заранее составить список дел, которые нужно решить. Это лучшее время, чтобы завершить то, что давно откладывалось в долгий ящик.

Стрелец

Стрельцам в этот день можно даже не начинать реализовывать новые проекты – все равно результата от них никакого не будет. Лучше всего сконцентрироваться на доработке старых дел и подготовке рабочего пространства к новым свершениям.

Козерог

У Козерога 02.05.2020 будет все получаться, есть правильно расставить приоритеты. Астрологи советуют начинать день с самых важных дел, а потом, если останется время, уделить его более мелким проблемам.

Водолей

2 мая водолей может позволить себе браться буквально за все – для знака зодиака этот день дает неограниченные возможности по достижению успеха. Будет глупо не воспользоваться моментом и не начать решать важные дела.

Рыбы

02.05.2020 Рыбы могут расслабиться, поскольку браться за новые дела астрологи не советуют. Если есть какая-то незаконченная работа, то можете продолжить – все пройдет легко и не нужно будет сильно напрягаться.

Ранее "Утро.ру" опубликовало финансовый гороскоп на май.