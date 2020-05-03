Гороскоп на 4 мая: все проблемы решатся
Для большинства знаков этот день будет легкий и безмятежный. Можно легко найти помощников в делах и добиться хорошего результата. Для всех знаков этот день сулит возможность найти хороших друзей на будущее.
Овен
В этот день овнов могут поджидать заболевания из-за излишнего физического усердия. Звезды рекомендуют внимательно отнестись к собственным ресурсам и расходовать их рационально. В противном случае, есть риск ночью не заснуть из-за накопившегося стресса. Придумайте, как расслабиться вечером. Например, ванна, массаж или другое приятное занятие.
Телец
Четвертого мая астрологи обещают тельца массу событий. У вас появится возможность решить давние проблемы. Вы будете буквально нарасхват: родственники и друзья очень нуждаются в вашей помощи в этот день. Не отказывайте, тем более, что это может принести приятное знакомство, которое в будущем обернется для вас дополнительной прибылью.
Близнецы
Близнецы должны быть настойчивы и упорны – иначе достичь успеха в делах не выйдет. Напряжение может серьезно расстроить вас к концу дня, но родные легко исправят эту ситуацию. Не стесняйтесь просить их о помощи. Однако сегодня лучше не знакомиться с новыми людьми – больших успехов это не сулит.
Рак
Прекрасный день для раков, особенно, если они давно мечтали об изменениях в своей жизни. Ситуация по поводу будущего немного проясниться и принимать решения станет легче. Но не торопитесь: начните с малого и посмотрите, как станут развиваться события. В финансовом плане плодотворный день обещает принести приятные сюрпризы в будущем.
Лев
У львов 4 мая – прекрасный день. Он будет полон оптимизма и радужных перспектив. В отношениях со второй половинкой будет полная гармония, но для этого нужно проявить немного чуткости. В первой половине дня можно смело заниматься любыми делами, даже если раньше они казались вам неподъемными – сил хватит.
Дева
Девам удастся с головой погрузиться в любые дела и решить трудные вопросы. Это хороший день, чтобы уладить старые конфликты и наладить отношения. Увлекаться делами до позднего вечера не стоит – лучше уделить это время безмятежному отдыху, который точно поддержат ваши близкие.
Весы
Прошлый упорный труд в этот день даст о себе знать. Усталость будет буквально валить вас с ног. Звезды советуют, что лучше прислушаться к организму и провести это время за отдыхом. Силы вам понадобятся в будущем. Родные станут чаще обращаться к вам за советом. А некоторым весам удастся помириться со старыми врагами.
Скорпион
Заняться чем-то важным с самого утра не выйдет: мелкие проблемы и препятствия будут наваливаться с различных сторон. Позже ситуация поменяется. У скорпионов получится достичь всего, что задумали на день. Астрологи прогнозируют, что в этот день вас может посетить озарение и вы найдете решение проблемы, которая мучила вас долгое время.
Стрелец
Начало дня может оказаться не самым приятным, но к вечеру появится возможность наконец пообщаться с важным человеком по душам. С работой справится будет легко, но не нужно давить на коллег, если они за вами не поспевают. Лишняя раздражительность может привести к проблемам со здоровьем.
Козерог
Звезды сулят козерогам большие карьерные достижения в этот день. Если начальство предлагает повышение, хорошенько обдумайте, как справитесь со всем в будущем. Но учтите, что потребуется много сил, чтобы доказать свой профессионализм. В любовных отношениях звезды обещают перемены в лучшую сторону.
Водолей
Не скупитесь на помощь другим – в этот день водолей может сделать массу полезного для многих людей. В будущем вам это окупится. Однако 4 мая возможны непредвиденные расходы, которые могут эмоционально вывести вас из равновесия. Не терзайте себя размышлениями на этот счет. Астрологи утверждают, что иначе быть не могло.
Рыбы
Рисковать в этот день нельзя. Рыба должна хорошенько обдумывать все перспективы и принимать только взвешенные решения. Доверяйте только фактам, поскольку интуиция вас, скорее всего, подведет. И советуйтесь с теми, кому доверяете – они помогут найти правильное решение. Помощь от близких будет кстати.
Раннее “Утро.ру” поделилось финансовым гороскопом для всех знаков зодиака на май.
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