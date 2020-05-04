На Руси верили, что темные силы устраивают в этот день хороводы и могут утащить за собой человека в чащу

Издревле 5 мая считалось днем Луки. Поэтому на Руси с этого времени начинали активно заниматься огородами и высаживать одноименный овощ, который ценился за свои лечебные свойства. В этот день также отмечали женский праздник Лельник.

Что нельзя делать 5 мая:

1. Этот день полон запретов для беременных женщин. Так, представительницам слабого пола на сносях не стоит краситься и стричься, а также сидеть на пороге дома.

2. Гадать, кто родится, также не рекомендуется, чтобы избежать лишних проблем.

3. Нельзя в этот день печь блины. Запах привлекает темные силы, которые провоцируют конфликты в семье.

4. Также на Руси верили, что не стоит разбрасывать вещи 5 мая. Порядок в доме убережет от скандалов.

Традиции и обычаи на 5 мая:

1. В этот день обязательно нужно съесть немного лука, чтобы не болеть.

2. На Руси отмечали праздник Лельник. Девушки расписывали яйца. Одно закапывали в землю для хорошего рожая. С другим обходили стадо, чтобы скот не болел.

3. Девушки, которые хотели забеременеть, к рассвету выходили на поляну и дышали вешним паром.

4. В этот день не работали, а ходили в баню.

5. Девушки обязательно наряжались на Лельник.

Приметы и суеверия на 5 мая:

1. Гроза в этот день – к хорошему урожаю.

2. Если кукушка поет – погода будет приятной в ближайшие дни.

3. Если утро выдалось ясным, то можно начинать сеять. Если был туман – стоит подождать.

4. Ранняя луна предвещала, что морозы еще не закончились.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май.