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Приметы и суеверия на 5 мая: в день Луки опасно ходить в лес

Приметы и суеверия на 5 мая: в день Луки опасно ходить в лес
Фото: Martin Siepmann/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
На Руси верили, что темные силы устраивают в этот день хороводы и могут утащить за собой человека в чащу

Издревле 5 мая считалось днем Луки. Поэтому на Руси с этого времени начинали активно заниматься огородами и высаживать одноименный овощ, который ценился за свои лечебные свойства. В этот день также отмечали женский праздник Лельник. 

Что нельзя делать 5 мая: 

1. Этот день полон запретов для беременных женщин. Так, представительницам слабого пола на сносях не стоит краситься и стричься, а также сидеть на пороге дома.

2. Гадать, кто родится, также не рекомендуется, чтобы избежать лишних проблем. 

3. Нельзя в этот день печь блины. Запах привлекает темные силы, которые провоцируют конфликты в семье. 

4. Также на Руси верили, что не стоит разбрасывать вещи 5 мая. Порядок в доме убережет от скандалов.

Традиции и обычаи на 5 мая: 

1. В этот день обязательно нужно съесть немного лука, чтобы не болеть. 

2. На Руси отмечали праздник Лельник. Девушки расписывали яйца. Одно закапывали в землю для хорошего рожая. С другим обходили стадо, чтобы скот не болел. 

3. Девушки, которые хотели забеременеть, к рассвету выходили на поляну и дышали вешним паром. 

4. В этот день не работали, а ходили в баню.

5. Девушки обязательно наряжались на Лельник. 

Приметы и суеверия на 5 мая: 

1. Гроза в этот день – к хорошему урожаю.

2. Если кукушка поет – погода будет приятной в ближайшие дни. 

3. Если утро выдалось ясным, то можно начинать сеять. Если был туман – стоит подождать.

4. Ранняя луна предвещала, что морозы еще не закончились. 

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май. 

Полина ИВАНОВА

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