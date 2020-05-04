Приметы и суеверия на 5 мая: в день Луки опасно ходить в лес
Издревле 5 мая считалось днем Луки. Поэтому на Руси с этого времени начинали активно заниматься огородами и высаживать одноименный овощ, который ценился за свои лечебные свойства. В этот день также отмечали женский праздник Лельник.
Что нельзя делать 5 мая:
1. Этот день полон запретов для беременных женщин. Так, представительницам слабого пола на сносях не стоит краситься и стричься, а также сидеть на пороге дома.
2. Гадать, кто родится, также не рекомендуется, чтобы избежать лишних проблем.
3. Нельзя в этот день печь блины. Запах привлекает темные силы, которые провоцируют конфликты в семье.
4. Также на Руси верили, что не стоит разбрасывать вещи 5 мая. Порядок в доме убережет от скандалов.
Традиции и обычаи на 5 мая:
1. В этот день обязательно нужно съесть немного лука, чтобы не болеть.
2. На Руси отмечали праздник Лельник. Девушки расписывали яйца. Одно закапывали в землю для хорошего рожая. С другим обходили стадо, чтобы скот не болел.
3. Девушки, которые хотели забеременеть, к рассвету выходили на поляну и дышали вешним паром.
4. В этот день не работали, а ходили в баню.
5. Девушки обязательно наряжались на Лельник.
Приметы и суеверия на 5 мая:
1. Гроза в этот день – к хорошему урожаю.
2. Если кукушка поет – погода будет приятной в ближайшие дни.
3. Если утро выдалось ясным, то можно начинать сеять. Если был туман – стоит подождать.
4. Ранняя луна предвещала, что морозы еще не закончились.
Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май.
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