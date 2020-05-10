Гороскоп на 11 мая: звезды советуют слушать интуицию
Звезды обещают, что для многих знаков 11 мая 2020 года начнется весьма благоприятно. В первой половине дня интуиция будет прекрасно помогать в делах. Однако потом негативные тенденции могут усилиться. Не исключены споры и конфликты даже в самых гармоничных отношениях. Эмоциональная нестабильность накроет и тех, кто обычно очень сдержан. В этом случае очень важно сохранять самообладание.
Овен
На утро лучше не планировать важных дел – оно и без того выйдет напряженным. Не исключены неприятности в делах, но не стоит бросаться на их решение. Звезды указывают, что лучше немного переждать, поскольку во второй половине дня все начнет налаживаться. Вечером вас ждут приятные новости.
Телец
В самом начале дня Тельцы как никогда успешны: дела удаются, переговоры проходят замечательно, вас посещают новые идеи. Смело начинайте браться за реализацию новых проектов, поскольку разобраться сможете даже с самыми сложными вопросами. Однако во второй половине не спешите принимать решения, касающиеся денег – возможны просчеты и ошибки.
Близнецы
День у Близнецов выйдет отличный. Не бойтесь экспериментов и пускайте в ход всю свою фантазию: успеха достичь получится в делах, учебе и возникнут новые идеи на будущее. Только вечером вы почувствуете негативные тенденции. Нестабильное эмоциональное состояние может привести к ссорам с родными.
Лев
Настойчивость поможет решить многие проблемы в рабочем процессе – за это вас может наградить начальство. В этот день Львам будет легко продумывать планы на будущее до мельчайших деталей. Не исключены приятные поездки и улучшение денежного состояния. От встречи со старыми друзьями вы получите массу приятных впечатлений.
Дева
С самого утра на Деву будут сыпаться приятные неожиданности со всех сторон. Возможны сюрпризы от близких и приятные подарки. То, что мучило вас последнее время решится само собой. Используйте освободившееся время, чтобы заняться новым делом. Не отказывайтесь от помощи близким, если они попросят – вы станете единственным, кто сможет решить проблему.
Рак
У Рака день пройдет в легком беспокойстве, но плохим его назвать нельзя. Придется действовать быстро и решительно, чтобы не упустить важный момент. Однако успеть в этот день сделать все запланированное не выйдет. С утра возможны конфликты с родными, но к вечеру все вернется в норму.
Скорпион
В этот день Скорпион будет очень беспокойным, но не стоит тратить нервы попусту – ситуация окажется гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Интуиция поможет найти вам правильный выход. Спокойствие и рассудительность привлечет на свою сторону важных и влиятельных союзников, а беспокойство наоборот оттолкнет. Под вечер успех будет на вашей стороне, но не стесняйтесь проявить настойчивость.
Стрелец
Хорошее настроение поможет Стрельцу справиться со всеми невзгодами, а их с самого утра будет предостаточно. Настойчивость и решительность помогут в решении трудных ситуаций, у вас получиться добиться успеха. Вечером вы можете вернуть дружеские отношения со старыми знакомыми, которыми дорожили в былые времена.
Весы
Вам удастся быть на передовой во всех деловых переговорах. Звезды прогнозируют Весам большой успех в общении по поводу сотрудничества. Договориться удастся даже со своими врагами. На работе и в отношениях с близкими вас ждет успех. Возможно проведение совместного интересного досуга вечером.
Водолей
Переживания и волнения могут выбить вас из равновесия в самом начале дня. Без поддержки близких тут не обойтись. В работе тоже не стесняйтесь просить совета или помощи от коллег. Внимательно прислушивайтесь к их словам – возможно, они сообщат какую-то важную информацию на будущее. Вечером не исключены подарки и приятные знаки внимания от близких.
Рыбы
Хороший и продуктивный день ждет Рыб. Вы сами почувствуете, что звезды вам благоволят: слишком все будет удачно подстраиваться друг под друга. Используйте это, чтобы осуществить давнюю мечту. Споры на работе помогут прийти к общему успеху – не воспринимайте их негативно. Не исключено новое романтическое увлечение.
Козерог
Совладать с концентрацией внимания в этот день будет трудно – Козерог станет часто мысленно отвлекаться на события прошлого. Все шутки, замечания и уколы в свою сторону вы будете воспринимать слишком близко к сердцу, на этой почве будут происходить конфликты. Под вечер возможны приятные денежные поступления.
Таков подробный астрологический прогноз на 11 мая 2020 года.
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