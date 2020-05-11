По преданию, в этот день можно было обзавестись здоровьем на весь год

12 мая отмечают день девяти Кизических целителей. Считалось, что они помогают народу справиться с эпидемиями и болезнями. Для этого нужно было провести специальный ритуал. Человек выходил на улицу, подставлял лицо теплому ветру и произносил вслух имена всех мучеников: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Считалось, что так он может защититься от любого недуга на целый год.

Традиции и обычаи на 12 мая:

Поскольку в этот день воздух считался целебным, людям категорически запрещалось сидеть дома.

В этот день активно занимались работами в огороде.

На Руси верили, что травы, собранные в этот день, особенно полезны

Люди поливали друг друга березовым соком, чтобы отсрочить старость.

Приметы и суеверия на 12 мая:

Если во время рассвета солнце было ярким, то все лето будет теплая погода.

Ночь с 12 на 1 мая была звездной, то урожай в этом году удастся.

В этот день перед началом дождя сверкнула молния – жди долгих дождей.

Появилось много майских жуков, значит будут засушливые дни.

Ольха обзавелась листвой раньше березы – будет много дождей, а наоборот – засуха.

Кто родился 12 мая в течение своей жизни будет вынужден пройти 9 испытаний.

Что можно и нельзя делать 12 мая: