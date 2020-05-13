По православному календарю в этот день почитают пророка Иеремия

На Руси 14 мая многое было связано с хлебом. В этот день можно судить об урожае и летней погоде. Покровителем считался Еремей-запашник. Именно он помогал управлять животными, занятыми работой в поле.

В этот день запрещено выбрасывать хлеб, а также ругать питомцев – духи этого не оценят.

Традиции и обычаи 14 мая

Считалось, что в этот день надо обязательно трудиться на поле. А если погода была плохая, то стоило помолиться дома или в церкви за хороший урожай.

При выходе на поле крестьяне также читали молитву. Считалось, что женщины должны сеять горох и овес, а мужчины – яровые.

14 мая: народные приметы

Если солнце светит ярко, то и лето будут жарким.

Хорошая погода предвещает богатый урожай.

Погода плохая, значит, и зима будет суровой.

Если распустились шишки, то пора сеять.

Сон на 14 мая исполнится, но рассказывать о нем никому нельзя.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на май для всех знаков.