Приметы и суеверия на воскресенье

В народном календаре 17 мая называется днем Пелагеи Заступницы или Днем баклушников.

Православные чтят память мученицы Пелагии Тарсийской, которая оберегает невинных девушек и птиц.

Дурной приметой для женщин считалось работать 17 мая. Даже готовить в этот день не следовало. Нужно было посвятить время молитвам святой Пелагии.

Второе название, День баклушников, 17 мая получило потому, что обычно занимались заготовкой древесины – чтобы вырезать ложки, или баклуши. Их часто украшали искусной резьбой, расписывали. Такая ложка считалась хорошим подарком и символом благополучия.

17 мая определяли по народным приметам погоду.

Если всюду летают стайками воробьи – это к сильному ветру, если терновник цветет – тепла до начала лета не жди. Хороший урожай предвещал ливень в этот день, а если солнце скрывалось в дымке, это значило, что плохая погода нескоро уйдет.

Ранее Утро.ру публиковало гороскоп для всех знаков зодиака на май.