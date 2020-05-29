Точный прогноз на день поможет избежать неприятностей

В субботу 30 мая 2020 года Луна войдет в знак Девы. День окажется благоприятным для начала чего-то нового, но в то же время будет наполнен ссорами и различными иллюзиями. Как не стать обманутым, рассказали астрологи.

Овен

Первый выходной преподнесет Овнам приятный сюрприз. Отбросьте свою недоверчивость – в этот день неприятности обойдут вас стороной.

Телец

Тельцам пришло время пересмотреть свои приоритеты. Посвятите 30.05.2020 грамотному распределению своего времени, иначе впоследствии придется делать трудный выбор между семьей и работой.

Близнецы

Близнецы в субботу рискуют стать пленниками своих иллюзий, напрочь забыв о реальности. Звезды советуют сконцентрироваться: грядут серьезные перемены.

Рак

Ракам 30 мая 2020 придется постоянно находиться среди тех, с кем представители этого знака никак не могут найти общий язык. Проявите терпение, конфликты вам сейчас ни к чему, гласит гороскоп на день.

Лев

Львам в последнюю субботу мая астрологи рекомендуют отложить все дела, даже самые важные. Во-первых, представителям огненной стихии в конце месяца как никогда нужен отдых. А во-вторых, все начинания 30.05.2020 обернутся провалом.

Дева

Ничто не сможет вывести из себя Дев в субботу – представители этого знака наконец обретут внутреннюю гармонию. День пройдет тихо и размеренно, гласит прогноз на месяц.

Весы

Весы рискуют лишиться крупной суммы денег 30 мая 2020 года. Будьте внимательны, чтобы не стать жертвой мошенников. От финансовых сделок астрологи также советуют отказаться.

Скорпион

Для Скорпионов пришло время перемен. В субботу представители этого знака наконец решатся сделать важный шаг – устроиться на новую работу или признаться в своих чувствах.

Стрелец

Любовный гороскоп обещает Стрельцам 30.05.2020 ссоры с близким человеком. В этот день вам как никогда пригодится умение слышать других и искать компромиссы.

Козерог

Удачный день для реализации своих целей выпадет Козерогам. Представителям этого знака придется набраться смелости и преодолеть себя, но результат не заставит ждать, говорят звезды.

Водолей

Водолеям 30 мая 2020 года нужно проявить особую осторожность. Астрологи предупреждают, что представители этого знака рискуют быть обманутыми, причем кем-то из близких.

Рыбы

В субботу Рыбы будут разрываться между множеством разных дел, которые возникнут почти одновременно. Согласно прогнозу, представители этого знака будут полны сил и энергии 30.05.2020, поэтому с легкостью все преодолеют.

Таков подробный прогноз на день по знакам зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало финансовый гороскоп на месяц.

