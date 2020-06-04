Астрологический прогноз на 05.06.2020 подскажет, что делать в особенный день

В европейской части России вечером 5 июня можно будет увидеть лунное затмение. Произойдет оно в 22:24 по московскому времени. В этот период влияние на человека оказывают жизненные обстоятельства. Важно не идти против судьбы, а довериться ей. За три дня после затмения проблемы могут появиться во всех сферах. Астрологи рекомендуют в этот период не делать операции, отказаться от вредных привычек, больше гулять и заниматься здоровьем. Что именно ждать от 5 июня – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

На первый план для Овнов выйдут взаимоотношения с близкими. Пришло время избавиться от старых обид, поговорить по душам и наладить общение с родителями. Опасность для Овнов представляет дорога. Все финансовые и бумажные вопросы лучше перенести на следующую неделю.

Телец

Внимание Тельцов будет сосредоточено на деньгах. Сейчас надо планировать свои расходы, задуматься о способах увеличения заработка и отказаться от лишних трат. Во время лунного затмения нужно быть осторожнее при покупках в интернете и меньше времени сидеть в социальных сетях.

Близнецы

Гороскоп на день прогнозирует Близнецам сложности в личной жизни. Сейчас важно быть внимательнее к своему любимому человеку, например, устроить романтический ужин. На работе все будет не гладко, однако не стоит поддаваться эмоциям и конфликтовать с начальством – сейчас лучше избегать ссор и задуматься и накоплении ресурсов.

Рак

Астрологический прогноз советует Ракам провести день в одиночестве. Сейчас не время загружать себя работой и делами, лучше немного расслабиться и подумать о планах на будущее. Внимание стоит уделить и здоровью – длительный сон, легкая еда и прогулки на свежем воздухе – вот, что сейчас так нужно Ракам.

Лев

Гороскоп на 5 июня просит Львов сохранять спокойствие. В период лунного затмения у представителей этого знака возникнут мелкие сложности в течение всего дня. Справиться с ними можно только руководствуясь логикой. Астрологи предупреждают, что сегодня помощь потребуется вашим родственникам.

Дева

Гороскоп на 05.06.2020 предупреждает Дев, что сегодня им будет не справиться в одиночку. Звезды советуют обратиться за помощью к родственникам или друзьям, которые окажут вам необходимую поддержку. В лунное затмение вам не стоит торопиться при принятии решений, лучше действовать аккуратно.

Весы

Весам сегодня лучше не выходить из дома. Проведите день в спокойной обстановке, расслабьтесь и завершите дела, которые давно ждали своего часа. В пятницу вы будет находиться в центре внимания у противоположного пола, однако не стоит сразу доверять малознакомым людям.

Скорпион

Денежные проблемы Скорпионов обострятся во время лунного затмения. Подумайте, как вы можете сократить расходы, а из чего извлечете выгоду. Астрологи советуют представителям этого знака сегодня уделить время семье – близкие давно нуждаются в вашем внимании. На дорогах сегодня стоит быть особенно осторожными.

Стрелец

Эмоции 5 июня 2020 года будут буквально переполнять Стрельцов. Старайтесь не выплескивать весь негатив на окружающих – это не приведет ни к чему хорошему. Сегодня лучше сосредоточиться на работе и четко следовать плану – это принесет успех и увеличит вашу прибыль.

Козерог

Козерогам астрологи рекомендуют задуматься о смене имиджа. Сейчас лучшее время, чтобы избавиться от лишнего веса, обновить гардероб и прическу. Не забывайте о сне и правильном питании. Вечер лучше провести в компании второй половинки, а от встреч с друзьями откажитесь.

Водолей

Водолеям сегодня стоит довериться своей интуиции. Не слушайте мнение других людей, принимайте решения самостоятельно. Вечером вы можете получить плохую новость, однако уже на следующей неделе ваши дела пойдут в гору. Главное для вас, сохранять позитивный настрой.

Рыбы

Сегодня у Рыб могут произойти важные изменения во всех сферах. Вам откроются глаза на многих людей в вашей жизни. Лунное затмение повлияет на сферу финансов, но зато в личной жизни все наладится.

Таков гороскоп на 5 июня. Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на месяц для всех знаков.