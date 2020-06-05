Точный прогноз астрологов может построить планы на субботу

Луна 06.06.2020 будет находиться в знаке Рака. Это означает, что наступает период, когда дела пойдут в гору. Это время отлично подходит для работы с бумагами и деньгами. Эмоции в субботу лучше взять под контроль, что избежать конфликтов. Что именно произойдет – в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

Овнам на время стоит забыть обо всех заботах. Неделя у вас выдалась непростая, а сейчас вам надо собраться с силами перед новым этапом в жизни. Вероятно, скоро в вашей личной жизни произойдут большие перемены – будьте к ним готовы.

Телец

Гороскоп на день прогнозирует Тельцам неожиданное приключение. Возможно, вы внезапно смените место жительства или устроите себе внеплановый отпуск. В любом случае, радуйтесь мелочам и меньше думайте о финансах – сейчас вы никак не можете повлиять на свое финансовое положение.

Близнецы

Удача повернулась к Близнецам. Гороскоп на 06.06.2020 обещает новое знакомство, которое вам пригодится в будущем. Астрологи советуют сейчас больше времени уделять своему здоровью и подумать о том, чем вы занимаетесь в свободное время. Пришло время реализовать себя не только в работе.

Рак

Астрологический прогноз предсказывает Ракам, что они получат важное письмо. Вероятно, вас ждет предложение по работе или любовное признание, которого вы так долго ждали. Звезды советуют вам не забывать о родственниках и больше времени проводить в семьей.

Лев

Гороскоп на день для Львов предсказывает им быстрые перемены настроения, однако не стоит поддаваться негативным эмоциям. В субботу вы можете доверять своей интуиции на 100% и совершать нелогичные поступки – все сложится так, как нужно.

Дева

Девы смогут решить проблемы с финансами и документами, но в личной жизни все по-прежнему будет не так радужно. Астрологи советуют не заострять внимание на одном человеке, который не отвечает вам взаимностью. Пришло время оглядеться вокруг и пообщаться с новыми людьми.

Весы

Представители этого знака в субботу будут крутиться как белка в колесе. Работа и домашние обязанности не оставят вас ни на секунду. Не переживайте, уже скоро вам выпадет шанс отдохнуть от повседневных дел. А пока старайтесь радовать себя покупками и вечерами со второй половинкой.

Скорпион

Гороскоп на 5 июня предсказывает Скорпионам конфликты с родными. Близкие будут стараться вывести вас на эмоции, однако вам стоит избегать ссор и не поддаваться на провокации. Прогноз астрологов также рекомендуют быть внимательнее к своему здоровью, не бывать в местах скопления людей и не злоупотреблять алкоголем.

Стрелец

Сложности Стрельцов будут связаны с их семьей. Родственники потребуют от вас внимания и помощи. Придти ли на помощь родным – решать только вам, однако звезды советуют не забывать о себе. Расслабьтесь и проведите время с друзьями.

Козерог

Представители этого знака 06.06.2020 будут купаться во внимании противоположного пола. Сегодня вы очаровывайте всех, так что не упускайте свой шанс. Астрологи считают, что сейчас вы можете принимать важные решения, касающиеся вашего будущего, и много мечтать.

Водолей

Водолеям первую половину дня придется решать рабочие вопросы, а уже к вечеру наступит время для развлечений. Не отказывайтесь от общения с друзьями и проведите вечер в свое удовольствие.

Рыбы

Рыбы находятся на перепутье. Гороскоп на день прогнозирует вам сложный выбор, который может повлиять на всю вашу дальнейшую жизнь. Вечер проведите с любимым человеком, он нуждается в вашей поддержке.

Таков гороскоп на 6 июня. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на месяц для всех знаков.