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Змеиный день: что можно и нельзя делать 12 июня

Змеиный день: что можно и нельзя делать 12 июня
Фото: De Meester, J./Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Народные приметы и суеверия

День Исакия-Змеевика у наших предков был примечателен тем, что они были особо осторожными. Приметы гласят – 12 июня все змеи выползают из своих нор, сцепляются хвостами, и расползаются по лесу. Если в этот день пресмыкающиеся кусают людей, вылечить пострадавших практически невозможно.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

В этот день необходимо воздержать от пикников в лесу, велика вероятность, что вы встретите там змею. Еще 12 июня нужно быть искренними и доброжелательными. Поступите наоборот – в скором будущем появятся проблемы на работе, в личной жизни и финансах. Также любой обман повлечет за собой предательство близкого человека.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Если вдруг на ваш участок в этот день все же заползет змея, убивать ее нельзя. Как утверждали наши предки, это может привести к бедам в семье. Не принесет удачи 12 июня и любая находка. Поэтому увидите что-то на дороге – не забирайте себе.

Также запрещено разжигать костры. Согласно народным приметам, это привлечет змей, а они, как говорится выше, ничего хорошего в дом не принесут. 

 Ранее "Утро.ру" поделилось подробным гороскопом для всех знаков зодиака на первый месяц лета. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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