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В понедельник 15 июня Луна окажется в знаке Овна. День преподнесет знакам множество сюрпризов. Как не упустить шанс изменить свою судьбу, рассказали астрологи.
Овен
15 июня 2020 года станет не самым удачным днем для Овном. В этот день вы можете потратить массу драгоценного времени на выполнение бесполезных задач.
Телец
Любовный гороскоп обещает Тельцам гармонию и взаимопонимание с партнером. Проведите июньский понедельник вместе – это укрепит ваши отношения.
Близнецы
Близнецов 15.06.2020 с головой поглотит работа. Согласно прогнозу, в этот день у вас появится шанс получить повышение. Однако от крупных денежных вкладов пока лучше отказаться.
Рак
Звезды обещают Ракам удачный день, чтобы завершить все начатые проекты. Ничто не сможет вам помешать в понедельник – судьба полностью в ваших руках. Не упустите момент.
Лев
А вот у Львов под влиянием Луны начнутся проблемы со здоровьем. Астрологи также предупреждают о возможных финансовых потерях.
Дева
Точный прогноз на июнь обещает Девам серьезные перемены. Кардинальная смена профессии, принятие важного решения или крупная покупка – 15 июня 2020 года станет лучшим временем, чтобы начать действовать.
Весы
Весам в понедельник будет трудно сосредоточиться, однако представители этого знака быстро вернутся к работе, гласит прогноз на день. Однако астрологи советуют быть осторожными при принятии важных решений.
Скорпион
Скорпионам 15.06.2020 придется бороться с массой негатива, который будет окружать представителей водной стихии в понедельник. Избегайте импульсивных поступков, рекомендуют звезды.
Стрелец
Финансовые трудности будут подстерегать Стрельцов в этот день. Избегайте крупных покупок и денежных сделок, какими выгодными бы они ни казались, гласит гороскоп.
Козерог
Трудолюбие Козерогов 15 июня 2020 года может сыграть им на руку. Работа принесет не только прибыль, но и поможет в реализации личных целей.
Водолей
Водолеям звезды советуют сосредоточиться на домашних делах и отношениях с близкими. Если вовремя не взять ситуацию под контроль, все вскоре может разрушиться, предупреждают звезды.
Рыбы
Любовный гороскоп советует Рыбам избегать обсуждения бесполезных тем со своим партнером. В понедельник, 14 июня, спровоцировать внезапную ссору может что угодно.
Таков точный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на июнь.
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