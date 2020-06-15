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Гороскоп на 16 июня 2020 года: какие знаки ждут конфликты

Гороскоп на 16 июня 2020 года: какие знаки ждут конфликты
Фото: Утро.ру
Астрологический прогноз для всех знаков Зодиана на день подскажет, как избежать неудачи

Во вторник, 16 июня, Луна окажется в знаке Овна, что означает одно – эмоции будут на грани. Не все дела, которые требуют точности, удастся осуществить. Какие знаки зодиака смогут воспользоваться счастливыми обстоятельствами в этот день, рассказывает "Утро.ру".

Овен

Овнам не стоит принимать важные решения 16 июня. Смена работы, серьезный разговор с начальством не приведут к желаемому результату. Прямо с утра могут начаться мелкие склоки в семье или на улице – важно сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.

Телец

Представителям этого знака Зодиака 16.06 будет легко проанализировать прошлое и наметить планы на будущее. В этот день Тельцы в фаворе – к вам будут прислушиваться и обращаться за советом.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам посвятить день спокойному отдыху. Начинать что-то новое не стоит – велика вероятность разочарования в задуманном. Также нужно бережно подойти к вопросу здоровья и финансов.

Рак

День благоприятен для финансовых сделок. Ракам будет легко договориться с партнерами. Однако нужно проявить выдержку и настойчивость, согласно гороскопу на день. 

Лев

Утро 16.06.2020 не заладится – велик риск рассориться с близкими или развязать конфликт на работе. Неприятных инцидентов Львам можно избежать, если взять себя в руки и не реагировать на провокации.

Дева

Девам утром тоже придется нелегко. Не уйти от пустых придирок и склок. Первую половину дня представителям этого знака нужно перенести мужественно. А вот вечером, как предсказывают астрологи, все страсти улягутся и близкие почувствуют острую нужду в вас.

Весы

Астрологи сулят Весам благоприятный день. Дела будут складываться удачно во всех сферах. Так что можно смело решаться на новое приобретение, кардинальные изменения в жизни – этому знаку 16 июня во всем сопутствует успех.

Скорпион

У Скорпионов этот день будет полон мелких забот. Звезды обещают, что серьезных проблем не предвидится, однако небольшие заботы дома и на работе к вечеру вымотают представителей этого знака.

Стрелец

Отличный день для новых знакомств. Также Стрельцы могут смело озвучить свои идеи руководству 16.06. – оно отнесется благосклонно. Возможно даже продвижение по карьерной лестнице.

Козерог

Гороскоп на день предсказывает Козерогам неблагоприятный день. По возможности его лучше провести дома в спокойной обстановке. В любом случае нужно быть начеку и не подвергать свое здоровье опасности.

Водолей

Водолеям тоже придется несладко 16 июня. Высока вероятность потерять крупную сумму денег. Так что от необдуманных покупок и вложений лучше отказаться.

Рыбы

Звезды не советуют Рыбам посвящать этот день культурным мероприятиям. Вторник лучше провести в общении с друзьями или решении накопившихся дел.

Таков правдивый прогноз на день для всех знаков Зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на июнь.

Ольга ФЕДОРОВА

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