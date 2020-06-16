Курс рубля
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
- Рубль падает перед длинными выходными
На Руси считалось, что 17 июня идеально подходит для проведения работ с землей. В этот день было принять поливать растения, бороться с вредителями и удобрять почву.
ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ НА 17 ИЮНЯ:
Работать в этот день нужно много. Лучше проснуться рано и не лениться.
В этот день принято звать дождь. Он польет урожай и смоет проблемы.
Вечером надо собраться с друзьями и близкими, чтобы повеситься. В этот день принято было играть и благодарить всех за добрые дела.
Девушкам 17 июня нужно было наряжаться.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 17 ИЮНЯ:
Если в этот день начался дождь, то погода будет плохой еще несколько дней.
Если трудно дышать на свежем воздухе – то погода испортится.
Ветер с востока принесет болезни.
Увидеть радугу – к счастью.
Если на дороге много лягушек, то впереди ждет много осадков.
Сны с 16 на 17 июня вещие. Но воплощаться в жизнь они начнут не сразу. Рассказывать, что именно произошло во сне – нельзя.
Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на июнь 2020.
Россия бесплатно снабжает топливом украинский регион
Каждого человека тщательно дезинфицируют необычным способом