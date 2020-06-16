По православному календарю в этот день чтят память патриарха Митрофана

На Руси считалось, что 17 июня идеально подходит для проведения работ с землей. В этот день было принять поливать растения, бороться с вредителями и удобрять почву.

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ НА 17 ИЮНЯ:

Работать в этот день нужно много. Лучше проснуться рано и не лениться.

В этот день принято звать дождь. Он польет урожай и смоет проблемы.

Вечером надо собраться с друзьями и близкими, чтобы повеситься. В этот день принято было играть и благодарить всех за добрые дела.

Девушкам 17 июня нужно было наряжаться.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 17 ИЮНЯ:

Если в этот день начался дождь, то погода будет плохой еще несколько дней.

Если трудно дышать на свежем воздухе – то погода испортится.

Ветер с востока принесет болезни.

Увидеть радугу – к счастью.

Если на дороге много лягушек, то впереди ждет много осадков.

Сны с 16 на 17 июня вещие. Но воплощаться в жизнь они начнут не сразу. Рассказывать, что именно произошло во сне – нельзя.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на июнь 2020.