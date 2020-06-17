Православный календарь указывает, что в этот день чтят память священномученика Дорофея

На Руси считалось, что в этот период приходят самые короткие летние ночи. Также в это время расцветает сон-трава. Есть поверье, что с ее помощью можно предугадать будущее и защититься от влияния темных сил.

Что можно и нельзя делать 18 июня

В этот день можно положить под подушку сон-траву, чтобы во время сна узнать о своей судьбе.

В Дорофеев день нужно проверять урожай и следить за тем, как растут огурцы.

Стричь волосы в этот день нельзя, так как расти они будут очень долго.

18 июня можно подложить в огород лапоть – он поможет урожаю вырасти большим и вкусным.

Народные приметы на Дорофеев день

Сновидения с 17 на 18 июня, воплотятся в жизнь спустя время.

Если во сне было что-то плохое, то нужно посетить храм или прочитать молитву.

Теплая погода говорит о том, что осенью можно будет собирать большой урожай.

Если слышно сов или бегает много пауков – быть дождю.

Туман над водой означает обилие грибов.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на июнь.