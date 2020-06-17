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На Руси считалось, что в этот период приходят самые короткие летние ночи. Также в это время расцветает сон-трава. Есть поверье, что с ее помощью можно предугадать будущее и защититься от влияния темных сил.
Что можно и нельзя делать 18 июня
В этот день можно положить под подушку сон-траву, чтобы во время сна узнать о своей судьбе.
В Дорофеев день нужно проверять урожай и следить за тем, как растут огурцы.
Стричь волосы в этот день нельзя, так как расти они будут очень долго.
18 июня можно подложить в огород лапоть – он поможет урожаю вырасти большим и вкусным.
Народные приметы на Дорофеев день
Сновидения с 17 на 18 июня, воплотятся в жизнь спустя время.
Если во сне было что-то плохое, то нужно посетить храм или прочитать молитву.
Теплая погода говорит о том, что осенью можно будет собирать большой урожай.
Если слышно сов или бегает много пауков – быть дождю.
Туман над водой означает обилие грибов.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на июнь.
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