По православному календарю в этот день чтят память преподобного Илариона Нового

19 июня наши предки называли еще ласково "прополиком". Все потому, что именно с этой даты начинали очищать огороды от сорняка. Но работать в этот день можно было исключительно на своем участке. Если кто-то осмеливался залезть в чужую грядку – беды ему было не миновать.

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ НА 19 ИЮНЯ:

Незамужние дамы в этот день поливали огород. Все потому, что это должно было принести им успех на любовном фронте. А вот нюхать цветы, наоборот, запрещалось – к несчастью.

Кстати, работать в земле в этот день муж и жена должны только поочередно. Если заниматься дачными заботами вдвоем, то значит скоро сильно поругаетесь. Также 19 июня нельзя было отправляться в дальние поездки, менять работу и обсуждать проблемы. Согласно обычаям, это могло привести к бедам и неудачам.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 19 ИЮНЯ:

В этот день по многим приметам наши предки определяли какой будет погода в ближайшее время. Если резко холодало – значит скоро погодные условия станут лучше. Большое количество пчел в саду тоже сулило ясные дни. А вот если 19 июня сильно кричали птицы, то стоило ожидать дождя.

Кстати, если Ларионов день выпадал на убывающую луну, то нужно было выпалывать все сорняки в огороде. Согласно приметам, после этого они не должны были больше появиться.

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