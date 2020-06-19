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На Руси считалось, что 20 июня можно предсказать погоду на будущие дни. Также было принято чистить хлева и наводить в доме порядок.
Что можно и нельзя делать в день Федота
20 июня было принято молиться о хорошем урожае и дожде. Ругать плохую погоду было нельзя, так как она способствовала богатому урожаю.
В этот день рекомендуется купаться, так как в воде не будет никаких злых духов и мистических существ.
Прибираться в этот день надо тщательно и без сожаления выкидывать старые вещи – это принесет удачу.
На Федотов день нельзя ругаться рядом с водой.
Народные приметы на 20 июня
Тепло и дождь в этот день предвещает богатый урожай.
Если солнца будет мало – то жди грозу.
Пчелы летают мало и кружатся вокруг улья – будет засуха.
Если птицы укрываются под крышей, то будет проливной дождь.
Слышно кваканье лягушек? Хорошая погода задержится надолго.
Сны с 19 на 20 июня не сбудутся, не стоит переживать из-за них.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на месяц.
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