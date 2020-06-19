По православному календарю в этот день чтят память священномученика Феодота Анкирского

На Руси считалось, что 20 июня можно предсказать погоду на будущие дни. Также было принято чистить хлева и наводить в доме порядок.

Что можно и нельзя делать в день Федота

20 июня было принято молиться о хорошем урожае и дожде. Ругать плохую погоду было нельзя, так как она способствовала богатому урожаю.

В этот день рекомендуется купаться, так как в воде не будет никаких злых духов и мистических существ.

Прибираться в этот день надо тщательно и без сожаления выкидывать старые вещи – это принесет удачу.

На Федотов день нельзя ругаться рядом с водой.

Народные приметы на 20 июня

Тепло и дождь в этот день предвещает богатый урожай.

Если солнца будет мало – то жди грозу.

Пчелы летают мало и кружатся вокруг улья – будет засуха.

Если птицы укрываются под крышей, то будет проливной дождь.

Слышно кваканье лягушек? Хорошая погода задержится надолго.

Сны с 19 на 20 июня не сбудутся, не стоит переживать из-за них.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на месяц.