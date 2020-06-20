Народные приметы на 21 июня: что нельзя делать в Федоров день

Народные приметы на 21 июня: что нельзя делать в Федоров день
Колодец. Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
По православному календарю в этот день чтят память святого мученика Федора

Наши предки считали 21 июня очень сильным днем, поэтому старались воспользоваться всеми возможными дарами. Они верили, что в этот период необходимо мыслить только позитивно. Также на Руси это был еще и день колодца. Поэтому люди старались выкопать новый источник. 

Что можно и нельзя делать в Федоров день

Все грязные работы, как и охота, в этот день были строго запрещены. Люди верили, что в эту дату нельзя жарить на сковороде, употреблять алкоголь и оставлять кошельки пустыми. Все это могло привести к бедам и финансовым трудностям. 

Стоит отметить, что Федоров день считался еще и профессиональным праздником мастеров-колодезников. Поэтому было принято копать новые колодцы. Причем хозяину дома стоило принимать участие в возведении. в таком случае вода в сооружении должна была стать целебной.

Народные приметы на 21 июня 

Если в этот день замечали засохшие цветы на рябине – через пару недель можно собирать подберезовики. А гроза 21 июня сулила плохой сенокос. Также негативной приметой считалось встретить в лесу зайца. А если люди замечали, что грачи в этот день очень шумные, то вскоре ждали грозы и несчастий.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом для каждого знака зодиака на весь июнь. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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