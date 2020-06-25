Астрологический прогноз на день подскажет, к чему нужно быть готовым

Луна 26 июня будет находиться в знаке Овна. Это означает, что пока лучше отодвинуть на второй план все дела, связанные с финансами и бумагами. Принятие важных решений нужно отложить на потом и сосредоточиться на личных отношениях – советует гороскоп от "Утро.ру".

Овен

Овнам стоит взять под контроль свои эмоции. Отношения с родственниками и любимым человеком могут резко испортиться из-за вашей экспрессивности. Уделите время работе и поиску новых источников дохода.

Телец

Гороскоп на сегодня советует Тельцам проявлять повышенную осторожность на дороге. Также уделите внимание своему здоровью – сейчас лучше не есть вредную еду и не злоупотреблять алкоголем. Вечером вы получите радостное известие.

Близнецы

День для Близнецов будет неудачным. Сегодня лучше не конфликтовать с людьми вообще, а вечер провести в компании второй половинки. Гороскоп на день советует не переживать из-за трудностей на работе – они скоро разрешатся.

Рак

Прогноз астрологов для Раков предвещает новое знакомство, которое способно перевернуть вашу жизнь. Не бойтесь проявлять инициативу и менять что-то в своем привычном распорядке дня – тогда совсем скоро ваши будни заиграют новыми красками.

Лев

Гороскоп на 26.06.2020 гласит, что представителей этого знака ждут мелкие неудачи, которые нужно просто пережить. Старайтесь сохранять спокойствие и не запускайте свое здоровье. Вечер проведите в компании друзей – это поможет поднять настроение.

Дева

У Дев наступает хороший период. Не упустите время, когда у вас будет получаться все – вы сможете избавиться от долгов, увеличить свой доход и улучшить свою личную жизнь. Счастье совсем близко, но придется приложить немало усилий.

Весы

Астрологи советуют Весам 26 июня 2020 года хорошенько отдохнуть. Забудьте на время о своих проблемах. Сейчас вы можете смело тратить деньги на приятные покупки и не заваливать себя работой.

Скорпион

Астрологический прогноз советует Скорпионам приготовиться к грядущим переменам. Сейчас вам стоит накапливать ресурсы, избавиться от ненужных людей в жизни, сменить имидж и обстановку в квартире. Звезды советуют вам доверять своей интуиции.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов благоприятный. Проблемы отступят, и вы сможете заняться любимым делом. Старайтесь в пятницу не конфликтовать с родственникам – сейчас они нуждаются в вашем внимании.

Козерог

Козерогам звезды советуют сохранять спокойствие. Сегодня окружающие будут пытаться вывести вас из себя любыми способами. Представителям это знака 23 июня также придется столкнуться с обманом, так что астрологи советуют вам не доверять людям на слово в пятницу.

Водолей

Водолеев ждет неудачный день. Скорее всего, представители этого знака будут чувствовать апатию и хандру весь день. Не исключено, что дадут знать о себе хронические заболевания. Также будьте осторожными при использовании бытовой техники.

Рыбы

Рыб ждет удачный день на работе и дома. Наслаждайтесь благоприятным периодом, но не забывайте о своих обязанностях, иначе есть риск потерять часть денег и поругать с близким человеком. Отдохнуть в пятницу вряд ли удастся.

Таков гороскоп на 26.06.2020. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на июль.