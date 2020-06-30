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На Руси 01.07 почитали бога Солнца. Считалось, что такой жаркий день бывает только раз в году, поэтому много времени надо проводить на свежем воздухе и совершать ритуалы, посвященные Яриле.
Что можно и нельзя делать 1 июля
В этот день принято много гулять, устраивать праздник на природе и ходить в гости.
Мужчинам в первый день июля рекомендовалось косить траву, а хозяйкам заготавливать сено.
Вечером можно собраться у костра и петь песни.
Также считается, что лекарственные растения, собранные в Ярилин день обладают большей силой.
Сновидения, приснившиеся с 30 июня на 1 июля – сбудутся, но рассказывать о них нельзя.
Также под запретом злоупотребление алкоголем и драки.
Народные приметы на 1 июля
Если вороны высоко летают, то быть плохой погоде.
Пауки плетут паутину – будет солнце.
Утренний туман предвещает жаркий день.
Если много мошек, то будет хорошая охота.
Заквакали лягушки – быть дождю.
Обилие росы предсказывает богатый урожай.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на июль.
Подробный астрологический прогноз на весь день для женщин и мужчин