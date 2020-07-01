Наши предки в этот пчелы собирают богатый урожай меда

Православные отмечают 2 июля день Зосимы. Согласно поверью, по поведению пчел в этот день можно было прогнозировать погоду на ближайшее время.

Наши предки верили, что пчелы, которые отправляются за пыльцой в этот день, обязательно принесут хороший и вкусный урожай меда.

Приметы на 2 июля

Злые и жалящие пчелы – к засухе

Пчелы не вылезают из улья – будет дождь

Если же они немного вялые и сонные, то жди заморозок

Крот разрыл землю, значит день будет ясным

Кваканье лягушек к дождям





В этот день категорически нельзя тревожить пчел и вмешиваться в их работу по сбору урожая меда – иначе насекомые могут заболеть.

Нельзя было ссориться в этот день с близкими и переедать жирного.

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