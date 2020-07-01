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Православные отмечают 2 июля день Зосимы. Согласно поверью, по поведению пчел в этот день можно было прогнозировать погоду на ближайшее время.
Наши предки верили, что пчелы, которые отправляются за пыльцой в этот день, обязательно принесут хороший и вкусный урожай меда.
Приметы на 2 июля
В этот день категорически нельзя тревожить пчел и вмешиваться в их работу по сбору урожая меда – иначе насекомые могут заболеть.
Нельзя было ссориться в этот день с близкими и переедать жирного.
Ранее "Утро.ру" поделилось подробным гороскопом на июль.
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