Приметы на 2 июля: что нельзя делать в день Зосимы

Приметы на 2 июля: что нельзя делать в день Зосимы
Фото: pixabay.com
Наши предки в этот пчелы собирают богатый урожай меда

Православные отмечают 2 июля день Зосимы. Согласно поверью, по поведению пчел в этот день можно было прогнозировать погоду на ближайшее время. 

Наши предки верили, что пчелы, которые отправляются за пыльцой в этот день, обязательно принесут хороший и вкусный урожай меда. 

Приметы на 2 июля

  • Злые и жалящие пчелы – к засухе
  • Пчелы не вылезают из улья – будет дождь
  • Если же они немного вялые и сонные, то жди заморозок 
  • Крот разрыл землю, значит день будет ясным
  • Кваканье лягушек к дождям


В этот день категорически нельзя тревожить пчел и вмешиваться в их работу по сбору урожая меда – иначе насекомые могут заболеть. 

Нельзя было ссориться в этот день с близкими и переедать жирного. 

Ранее "Утро.ру" поделилось подробным гороскопом на июль. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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