Лучше посвятить время новым открытиям и приятным хлопотам

День будет богат на яркие эмоции. Вероятно, вы получите точные ответы на вопросы, которые долго не давали покоя. Во второй половине дня лучше заняться полезными делами. Важно будет не лениться. Тогда ваш труд уже в скором времени принесет хорошие результаты.

Овен

В этот день лучше не питать себя ложными надеждами и не сбегать в мир фантазий, иначе представители этого знака рискуют попасть в неприятную ситуацию. Также в эту пятницу стоит избегать ссор и разногласий и настроиться на дружелюбный лад. Если удастся сохранить терпение, день сложится удачно.

Телец

Представителям этого знака 17.07.2020 принесет много положительных эмоций. Пятница подойдет для встреч с друзьями и близкими, а в первой половине дня можно проводить деловые переговоры. В личной жизни возможны перемены к лучшему, однако не стоит торопиться и быть слишком настойчивыми.

Близнецы

Не ждите быстрых побед и успеха во всем, проявите настойчивость. Тогда день сложится как нельзя лучше. Вечер астрологи советуют провести в спокойной и домашней обстановке. Возможны новые знакомства. Воздержитесь от крупных покупок, возможно, что вы пожалеете о потраченных средствах.

Рак

День отлично подойдет для решения сложных задач. Обаяние помогает найти верных союзников, которые с радостью согласятся помочь представителям знака во всех их начинаниях. Астрологи рекомендуют не растрачивать время зря и сконцентрироваться только на особенно важных задачах.

Лев

17.07.2020 можно смело приступать к реализации тех планов, которые представители огненного знака откладывали в долгий ящик. Во второй половине дня возможны интересные встречи, которые подарят незабываемые впечатления. Вы никого не оставите равнодушным.

Дева

Интуиция представителей этого знака будет работать на максимум, будет легко понять даже скрытые чувства и намерения окружающих. Пятница отлично подойдет для работы, поскольку справиться с самыми сложными делами будет проще, чем казалось раньше.

Весы

Придется приложить много усилий, чтобы не поддаться искушениям и соблазну. Однако не стоит переживать: опыт и здравый смысл помогут сохранить самообладание и справиться со всеми проблемами. Поддержка близких людей будет как нельзя кстати и поможет почувствовать себя увереннее.

Скорпион

Астрологи рекомендуют посвятить этот день решению давно беспокоящих задач. Будет лучше, если представители знака займутся этим в первой половине дня. Вечер можно посвятить финансовым вопросам, спланировать бюджет. Важно избегать пустых трат и спонтанных покупок: уже скоро вы поймете, что потратили слишком много средств на ненужные вещи.

Стрелец

Будет казаться, что весь мир настроен против вас, а окружающие будто специально выводят вас на эмоции. Однако не стоит переживать и тратить нервы понапрасну: после полудня ситуация изменится к лучшему. Вечером можно строить планы и продумывать способы их достижения. Возможны неожиданные, но приятные встречи.

Козерог

В пятницу 17.07.2020 представителям знака лучше никуда не спешить и не браться за новые дела. Поработайте в спокойном темпе и занимайтесь тем, что дается легко. Не переживайте, уже во второй половине дня ситуация станет более благоприятной, удача будет сопутствовать вам. Возможны дорогие подарки и денежные поступления.

Водолей

Хороший день. Все получается легко и просто: общение с людьми, решение рабочих задач, финансовые вопросы. Даже занятие несколькими делами сразу не составит никакого труда для представителей знака. Во второй половине дня можно встретиться и хорошо провести время с друзьями, а также заняться планированием поездок.

Рыбы

Не совсем простой день. Рыбам придется усердно поработать, а осложнят ситуацию постоянно возникающие на пути преграды и не совсем приятные обстоятельства. Но нужно взять себя в руки и не поддаваться на провокации. Настроение водному знаку поднимут друзья, встречи и долгие разговоры.

Таково предсказание на сегодняшний день. Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на месяц для всех знаков зодиака.

