Приметы на 20 июля: что нельзя делать в день Авдотьи

Приметы на 20 июля: что нельзя делать в день Авдотьи
Фото: Justus de Cuveland/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Жениться в этот день - к беде

В этот день православные чтут память преподобной Ефросинии, дочери великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича, которая ушла в монастырь. В народе ее звали Авдотьей Сеногнойкой. Считалось, что 20 июля начинаются дожди, которые мешают собирать сено, которое старались убирать до этой даты. 

Что нельзя делать 20 июля: 

1. В этот день на Руси не играли свадьбы и даже не делали предложения. Предки верили, что иначе пару ждут постоянные ссоры и проблемы.

2. Также в этот день старались на обманывать других людей и не завидовать им. 

3. Девушкаv запрещалось браться за тяжелую работу.

4. В этот день не стоит купаться в водоемах. Предки верили, что иначе человека может утащить водяной. 

5. Также не рекомендуется стирать – это к нищете.

Что можно делать 20 июля:

1. В этот день на Руси начиналась жатва. Первый сноп хранили в углу дома до осени, чтобы у домашних животных был отличный аппетит.

2. Также в этот день начинали собирать огурцы, вишню и яблоки. 

3. Жилища 20 июля обкуривали дубовыми листьями, чтобы не было пожаров. 

4. На Руси считали, что в этот день дуб обладает целительными свойствами, поэтому делали из него веники для бани. 

Приметы на 20 июля: 

Дождь в этот день предвещает неурожай и осадки на семь недель вперед. Если вечером кричат журавли, на следующий день будет хорошая погода. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на июль.  

Полина ИВАНОВА

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