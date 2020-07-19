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В этот день православные чтут память преподобной Ефросинии, дочери великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича, которая ушла в монастырь. В народе ее звали Авдотьей Сеногнойкой. Считалось, что 20 июля начинаются дожди, которые мешают собирать сено, которое старались убирать до этой даты.
Что нельзя делать 20 июля:
1. В этот день на Руси не играли свадьбы и даже не делали предложения. Предки верили, что иначе пару ждут постоянные ссоры и проблемы.
2. Также в этот день старались на обманывать других людей и не завидовать им.
3. Девушкаv запрещалось браться за тяжелую работу.
4. В этот день не стоит купаться в водоемах. Предки верили, что иначе человека может утащить водяной.
5. Также не рекомендуется стирать – это к нищете.
Что можно делать 20 июля:
1. В этот день на Руси начиналась жатва. Первый сноп хранили в углу дома до осени, чтобы у домашних животных был отличный аппетит.
2. Также в этот день начинали собирать огурцы, вишню и яблоки.
3. Жилища 20 июля обкуривали дубовыми листьями, чтобы не было пожаров.
4. На Руси считали, что в этот день дуб обладает целительными свойствами, поэтому делали из него веники для бани.
Приметы на 20 июля:
Дождь в этот день предвещает неурожай и осадки на семь недель вперед. Если вечером кричат журавли, на следующий день будет хорошая погода.
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