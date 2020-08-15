Точный астрологический прогноз поможет решить, чем стоит заняться, а какие дела лучше отложить на потом

16 августа будет не самым простым днем для большинства знаков зодиака. Подробный астрологический прогноз от "Утро.ру" поможет расставить приоритеты и разобраться, как лучше действовать в это воскресенье.

Овен

Будьте готовы к тому, что вам придут неприятные известия. Не стоит сильно расстраиваться, вы сможете разобраться с возникшей проблемой. Вечер лучше всего посвятить саморазвитию: начните читать новую книгу или уделите внимание любимому хобби.

Телец

16.08.2020, конечно, выходной, но не для вас. Велик шанс, что придется какое-то время уделить работе, однако расправиться со всеми делами получится быстро. На вторую половину дня можете смело запланировать встречу с друзьями. Она принесет массу положительных эмоций.

Близнецы

Весь день у вас будет романтическое настроение. Не стоит с ним бороться: плавите по течению. Можете пригласить свою вторую половинку на свидание или отправиться на поиски настоящей любви.

Рак

16 августа будет спокойным, достаточно рядовым днем. Звезды вам рекомендуют потратить время на занятия спортом, они быстро принесут свои плоды. Вечером будет правильнее всего отправиться на прогулку.

Лев

День будет полон хлопот, как рабочих, так и по дому. Не поддавайтесь панике, постарайтесь разработать план действий и четко ему следовать, тогда к вечеру получится разобраться со всеми проблемами. Уделите побольше времени родным, им сейчас нужна ваша поддержка.

Дева

16.08.2020 вас будет преследовать желание тратить деньги. Не стоит ему поддаваться, большинство покупок очень быстро перестанут вас радовать. Лучше посвятите время себе: посетите салон красоты или сходите на массаж.

Весы

День пройдет довольно удачно, у вас будет приподнятое настроение. Звезды советуют уделить время детям. Игры и прогулки принесут вам массу положительных эмоций.

Скорпион

Постарайтесь поменьше конфликтовать с окружающими. Ваш неоправданный гнев может разрушить дружеские контакты и сильно повлиять на взаимоотношения в семье. Потратьте время на самообразование: почитайте или начните учить новый язык.

Стрелец

Возможно, вам предстоит заключить важную рабочую сделку. Внимательно читайте контракт: возможно, оппоненты захотят вас надуть. Будьте осторожны, выходя на улицу: есть риск, что вас захотят обокрасть.

Козерог

16 августа следует посвятить хобби. Не бойтесь потратить на него весь день: это поможет восстановить душевное равновесие и набраться сил перед рабочей неделей.

Водолей

Посвятите время заботам о доме. 16.08.2020 отлично подойдет для уборки и готовки. Вечером можно пригласить гостей: посиделки пройдут удачно, у вас получится расслабиться перед понедельником.

Рыбы

Начните готовиться к рабочей неделе заранее. Перечитайте необходимые документы, составьте план работы. Это поможет провести будущую пятидневку максимально продуктивно и без лишних хлопот.

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