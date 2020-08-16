Гороскоп на 17 августа 2020 года

Гороскоп на 17 августа 2020 года
Созвездия. Фото: Vadim Nekrasov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Астрологический прогноз на день для всех знаков зодиака подскажет, что ждет представителей всех знаков в понедельник

В этот день нужно определить, как вам стоит взаимодействовать с внешним миром: кому-то придется наладить отношения, а кто-то будет должен решить свои бытовые проблемы, встающие поперек горла.

Овен

Не исключено, что день не выдастся: вас ждут негативные эмоции и плохое настроение. По этой причине лучше не предпринимать серьезных шагов. Оставьте рабочие переговоры и бумажную волокиту. Будьте внимательны на дорогах, проявляйте осторожность.

Телец

Не стоит переоценивать свои способности в вашем достижении целей. Посоветуйтесь с близкими, если в чем-то сомневаетесь. Если не хватает времени для того, чтобы решить что-то окончательно, спросите совета у семьи.

Близнецы

Проявите больше заботы к своей половинке. Не пускайте ситуацию на самотек: проблемы нужно решать только вам. Необходимо завоевать доверие окружающих и верить в своих близких, на которых вы опираетесь.

Рак

Богатый на эмоции и чувства день. Не стоит делать важных шагов и обозначать приоритеты – просто подождите пару-тройку суток. Когда вы успокоитесь, мир покажется более прозрачным, и все тайное станет явным.

Лев

Отдохните и подумайте о своей судьбе. Если захотите – сможете изменить ситуацию в свою сторону. Вы – хозяин своей судьбы. Нужно принять важное решение, иначе ничто не изменится.

Дева

Не стоит слишком доверять окружающим. Особенно в том, что касается денег. Будьте внимательны и контролируйте ситуацию, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Весы

Не видитесь на ссоры и конфликты, которые не имеют к вам никакого отношения. Займите нейтральную позицию: сдержанность – ключ к другим. Прекрасный день для разговора по душам, но сохраняйте холодный рассудок, если ощутите эмоциональную бурю.

Скорпион

Время для составления ближайших планов. Вам предоставят шанс, который нельзя упустить. Чуть настороженнее относитесь к другим людям.

Стрельцы

Уделите внимание семье. Может быть, кто-то испытывает по отношению к вам обиду. Разберитесь в происходящем – так легче решить спорную ситуацию.

Козерог

Напряженный день. Отдайте себя работе, так как она готовит для вас нервотрепку. Посоветуйтесь с друзьями, они могут вам помочь справиться с очередными сложностями.

Водолей

Подумайте над своими отношениями. Поинтересуйтесь жизнью других людей – так вы поймете, что происходит в жизни окружающих. Вы будете лучше понимать поступки тех, кто для вас дорог.

Рыбы

Обдумывайте действия и берите свое. Лучший день для планирования отпуска. Обратитесь к семье.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на август. 

Егор МАЛКОВ

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