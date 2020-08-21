Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака подскажет, как провести начало выходных с пользой

Луна в субботу окажется в знаке Весов, а значит, все новые дела необходимо отложить на более благоприятное время. В этот день лучше завершить все то, что когда-то было начато. Подробности, что делать 22 августа, – в гороскопе на день от "Утро.ру".

Овен

Астрологи предупреждают, что в субботу вас ждут разногласия с окружающими. Чтобы избежать конфликтов, Овнам стоит сдерживать свои эмоции и не реагировать на провокации. Уделите время себе, тогда день пройдет удачно.

Тельцы

Представители этого знака Зодиака будут полны энергией 22.08. Вам захочется экстрима, но чрезмерно рисковать не стоит – высока вероятность получить травму. Займитесь более легким спортом, тогда удастся провести день на позитиве и без проблем.

Близнецы

Близнецы 22 августа начнут переосмыслять свою жизнь. Для вас настала пора перемен. Но учтите – в этот день можно только планировать свое будущее, но не пытаться что-то изменить. Не бойтесь принимать сложные решения, все, что вы задумаете, сыграет вам на руку.

Рак

Гороскоп на день рекомендует Ракам заняться навалившимися делами с утра. А вот во второй половине дня стоит уехать за город. Побудьте на свежем воздухе, сейчас вам нужно правильно распределять силы и не забывать отдыхать.

Лев

У представителей этого знака 22.08.2020 пройдет благоприятно. Можно будет добиться многих успехов. День отлично подойдет для переговоров и важных сделок. Не упускайте свой шанс подняться по карьерной лестнице.

Дева

У Дев же не будет времени на работу. Все ваше внимание займет в субботу вторая половинка. Уделите внимание близкому человеку и провести время наедине. Устройте короткую романтическую поездку, чтобы подогреть чувства.

Весы

Весы будут оптимистичны 22 августа. Для вас настало время проявить инициативу. Это касается любых сфер: не стесняйтесь попросить начальника о повышении или признаться в своих чувствах другому человеку.

Скорпион

Суббота будет для Скорпионов напряженной. С утра придется отказаться от запланированных дел. Весь день 22.08. будут происходить мелкие неурядицы. Не поддавайтесь панике – сохраняйте холодное отношение ко всем событиям, тогда вам удастся справиться со всеми неприятностями.

Стрелец

Астрологи предсказывают, что 22 августа Стрельцы смогут многого добиться. Однако перенесите все важные дела на вторую половину дня. Утром отоспитесь и займитесь тем, что приносит вам удовольствие.

Козерог

Козерогов ждут приятные события в субботу. Звезды сулят вам неожиданные знакомства. Поэтому не сидите в этот день дома – соглашайтесь на встречи и походы в общественные места.

Водолей

У Водолеев могут возникнуть проблемы в общении с окружающими. Не спешите делать выводы и резко высказываться о близких. Сейчас вам удастся применить все ваши накопленные ранее знания.

Рыба

Рыбам предстоит решить проблему, которая долгое время не давала вам покоя. Вечером отпразднуйте свой успех – сейчас важно не перерабатывать, а вовремя уделять время отдыху.

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