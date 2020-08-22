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Растущая Луна в воскресенье окажется в знаке Весов, а значит возможны перемены в личной жизни. Что это будет: новые приятные знакомства или конфликты в семье – рассказывает "Утро.ру".
Овен
Звезды сулят Овнам весьма тяжелый день. Сегодня возможна судьбоносная встреча, которая заставит задуматься о проблемах в личной жизни. Не исключены обман и клевета со стороны тайных недоброжелателей, которые приведут к ссорам с близкими людьми.
Телец
А Тельцам 23 августа будет везти. Астрологи обещают успех в личных отношениях, возможны новые приятные знакомства. Звезды благоволят представителям этого знака зодиака во всех сферах – в бизнесе тоже ждите приятных известий.
Близнецы
Близнецы в этот день могут рассчитывать на финансовые поступления. Им будет сопутствовать успех в деловых переговорах и общении с начальством. Возможны контакты с иностранными клиентами, которые в будущем по-настоящему обогатят вас.
Рак
23.08.20 Ракам лучше провести спокойно. День можно посвятить отдыху с родными и близкими, стоит избегать шумных компаний. Также это благоприятное время для совершения крупных покупок.
Лев
Звезды сулят Львам встречу со старым близким другом. Общение с ним может перевернуть ваше отношение к некоторым аспектам жизни. Возможны проблемы с возлюбленными и даже расставание. Если вы не хотите терять вашу вторую половинку, будьте сдержанными и рассудительными.
Дева
День сулит Девам перемены в личной жизни. Не исключены новые приятные знакомства, которые обернутся серьезными отношениями. В семье возможны ссоры и недопонимание.
Весы
У Весов есть все шансы серьезно изменить свою жизнь. Звезды дадут вам всю необходимую энергию и ресурсы. Ваша задача – использовать выпавший шанс и не буксовать перед препятствиями.
Скорпион
Отличные день для того, чтобы проанализировать прошедшую неделю. Возможно, некоторые решения Скорпионы приняли слишком скоропалительно. День лучше провести в творчестве и построении планов на будущее.
Стрелец
Стрельцам звезды сулят успех в делах. Возможны крупные финансовые приобретения. День стоит посвятить активному общению с деловыми партнерами. Не исключено, что достигнутые сегодня договоренности в будущем обернутся хорошей сделкой.
Козерог
23 августа Козерогам стоит ожидать необычного известия, которое заставит их задуматься над проблемами в личной жизни. День лучше провести в рабочем ключе. Общение с бизнес партнерами сулит вам хорошую выгоду.
Водолей
Если 23.08.20 Водолеи позволят себе лишнее, не миновать крупной ссоры в семье. Представителям этого знака нужно следить за своим эмоциональным состоянием и стараться сохранять равновесие.
Рыбы
Этот день Рыбам лучше провести в одиночестве или в узком кругу близких людей. Не стоит давать обещания и клятвы, вряд ли вам удастся их исполнить. День можно посвятить размышлениям или занятию творчеством.
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