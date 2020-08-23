Астрологический прогноз на день от "Утро.ру" позволит начать неделю с позитива и избежать неприятностей

В понедельник Луна окажется в знаке Скорпион. А это значит, что настало время принимать важные решения, взять на себя ответственность будет проще, чем обычно, поэтому не стоит упускать шанс наладить свою жизнь. Что еще нужно делать в начале недели, расскажет гороскоп на день от "Утро.ру".

Овен

Сомневаться 24 августа Овнам нельзя. Действуйте решительно и быстро. Любое промедление может негативно сказаться на вашей жизни. Не бойтесь ошибиться, если будете следовать интуиции, проблем не возникнет.

Телец

В понедельник Луна будет находиться в растущей фазе. Астрологи советуют Тельцам, которым так важно иметь опору в жизни, воспользоваться этим временем и составить план на дальнейшую жизнь, и избавиться от всего лишнего во всех сферах. Все задуманное сейчас обязательно исполнится, уверяют звезды.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака стоит 24.08.2020 копить силы на новые свершения. Сейчас Близнецы испытывают дефицит энергии, поэтому необходимо его восполнить. Займитесь тем, что вам нравится, побалуйте себя тем, от чего вы обычно отказываетесь.

Рак

Раков в понедельник ждет смена настроения. Вам то будет весело, то грустно. Весь день у вас дела будут идти то с успехом, то с неудачами. Отчаиваться не стоит, нужно просто переждать неблагоприятный период.

Лев

Львов 24.08. будет беспокоить их личная жизнь. Астрологи советуют не ждать от судьбы подарков, а действовать самостоятельно. Разрывайте изжившие себя отношения, приглашайте заинтересовавших вас людей на свидания. Чтобы вы не предприняли, удача на вашей стороне.

Дева

Звезды предупреждают, что Девы в понедельник могут столкнуться с кознями со стороны коллег. Не обращайте внимания на провокации. Недоброжелатели добьются своего, если вы попробуете им ответить.

Весы

Весов 24 августа ждет разочарование. Подготовьтесь к этому морально, но помните, что в жизни без невзгод не бывает, поэтому не придавайте проблеме лишнего внимания.

Скорпион

Для представителей этого знака настало время положительных изменений в жизни. Это касается финансовой стороны и взаимоотношений с противоположным полом. Чтобы добиться успеха, Скорпионам стоит 24.08. не торопить события, а плыть по течению. Лишнее вмешательство с вашей стороны не приведет ни к чему хорошему.

Стрелец

Астрологи рекомендуют Стрельцам уделить внимание своему здоровью. В последнее время вы испытывали организм на прочность, поэтому сейчас важно укрепить иммунитет. Проведите понедельник на свежем воздухе, если есть такая возможность.

Козерог

Для Козерогов 24.08.2020 будет рискованным днем. Не стоит заключать важные сделки и подписывать документы, а также брать или давать деньги в долг. Избегайте и крупных покупок.

Водолей

Представителей этого знака Зодиака ждет благоприятный день. Согласно гороскопу, звезды сейчас на вашей стороне. У Водолеев есть шанс показать все свои сильные стороны начальству и добиться успехов на работе.

Рыбы

Рыбам предстоит переделать все дела, которые вы откладывали в последнее время. Не упускайте возможность поставить точку и в личных отношениях, которые продолжать не намерены.

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