Любителям спиртного угрожают физическими пытками во время застолья

Американские ученые выявили ген, усиливающий реакцию организма на алкоголь, в результате чего он становится неприятным для человека. Об этом сообщает издание The Independent.

Исследователи из Пенсильванского университета проанализировали геномы 2,5 тыс человек, которые принадлежат 20 популяциям на четырех континентах планеты.

Выяснилось, что у пяти популяций имеются мутации в группе генов, которые кодируют фермент (алкогольдегидрогеназу), ускоряющий окисление спиртов. По мнению ученых, данный дефект приводит к тому, что этанол разрушается менее эффективно и оказывает на организм токсическое воздействие. В результате у человека возникает такая сильная непереносимость алкоголя, что в дальнейшем он не может выпить настолько много, чтобы превратиться в алкоголика, пишет издание.



Исследователи считают, что в процессе положительного отбора ген закрепляется и распространяется в популяции.

Недавно стало известно, что ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН и лаборатории компьютерной транскриптомики и эволюционной биоинформатики НГУ впервые в мире изучили эволюцию генных сетей, связанных с различными заболеваниями. Российские исследователи пришли к интересному выводу при анализе генных сетей, связанных с алкогольной и никотиновой зависимостями. Оказалось, что предки генов тяги к спиртному есть даже у насекомых, и возникли они на ранних стадиях эволюции.

"Ежедневно у среднестатистического человека вырабатывается около 50 миллилитров этилового спирта, а то, что вы добавляете к этому – ваша проблема", – заявил в январе "Российской газете" кандидат биологических наук Юрий Матушкин.

Одним словом, все хорошее и плохое в нас заложено древними предками.