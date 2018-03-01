Находка астрономов ставит под сомнение теорию о происхождении космоса

Первые звезды во Вселенной появились через 180 млн лет после Большого взрыва, а не через 500 млн, как считалось раньше. К такому выводу пришли ученые из американского университета Аризоны.

Эксперты просканировали небо в диапазоне от 50 до 100 МГц с помощью наземной станции. Полученные данные обработали, и оказалось, что они получили сигнал от самых древних звезд, сообщается в журнале The Nature.

"Телескопы в принципе не могут получить фотографии столь древних и далеких звезд, но радиоволны, порожденные во время их "пробуждения", помогли нам узнать, когда это произошло", – сказал исследователь Джадд Боумен.

Он подчеркнул, что первые звезды совсем не похожи на современные, так как в их состав не входило ничего тяжелее водорода и гелия. При этом они достигали колоссальных размеров, а их масса была больше Солнца в 400 раз.

Новые данные ставят под сомнение существующую теорию образования Вселенной, согласно которой звезды появились через 500 млн лет после Большого взрыва.