К Земле летят убийцы из космоса
Более 30 астероидов в этом году слишком близко подлетят к Земле, что представляет серьезную опасность для человечества. К такому выводу пришли ученые из Центра "Антистихия".
Специалисты рассказали, что в 2017 г. около 730 астероидов подобрались к нашей планете на дистанцию меньше 10 млн километров. При этом из них около 100 небесных тел достигали больших размеров, более 100 м в диаметре, передает РИА "Новости".
В 2018 г. их количество сократится, однако человечеству все еще угрожает опасность из космоса.
Эксперты заявили, что за всеми потенциально смертоносными объектами постоянно следят, однако можно не заметить приближения более мелких астероидов, которые не менее опасны. Ученые предупреждают, что такой метеорит способен разрушить города и привести к большим жертвам среди населения.
Серьезную угрозу для жизни на планете представляют крупные астероиды. Предполагается, что около 250 млн лет назад падение такого объекта привело к вымиранию динозавров.
На Земле найдено около 120 крупных кратеров. В России самый крупный из них – Попигайская котловина на севере Сибирской платформы.
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