Музыка пришельцев ужаснула людей
Группа ученых под руководством Винсента Чунга провели эксперимент, чтобы понять, как отреагирует мозг человека на космическую музыку пришельцев.
Эксперты попытались сочинить такую музыку, которую могли бы создать инопланетяне, сообщает "Версия". Специалисты исследовали, как реагирует на необычные созвучия так называемая зона Брока – участок коры головного мозга, отвечающий за речевую деятельность. Эта часть мозга работает, когда человек говорит и слушает и еще более бурно реагирует, когда выученные ею принципы нарушаются.
Доктор Чунг и его коллеги создали музыкальные произведения, используя случайно составленные комбинации трезвучий. Ученые привлекли к сотрудничеству музыкантов, которых просили угадать, какая из предложенных мелодий подходит под выдуманный жанр "инопланетной музыки", а какая – нет. Основываясь на ответах, эксперты вывели особую инопланетную "музыкальную грамматику".
Выяснилось, что чем сильнее нарушалась традиционная музыкальная грамматика, тем активнее зона Брока взаимодействовала с другими участками мозга. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что если люди когда-нибудь услышат инопланетную музыку, она покажется им отвратительной какофонией.
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