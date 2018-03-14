Серия сигналов из глубин космоса может свидетельствовать о попытке пришельцев выйти на контакт с человечеством

Пришельцы всерьез пытаются вступить в контакт с землянами. Астрономы из Австралии поймали сильнейший радиосигнал из космоса – самый мощный из тех, что когда-либо был зафиксирован за всю историю наблюдений.

Об открытии сообщает портал thesydney.news. Первый – самый сильный – сигнал зафиксировала группа ученых Breakthrough Listen, занимающаяся поиском разумных внеземных цивилизаций. Примечательно, что команду исследователей поддерживает российский олигарх Юрий Мильнер, который за последние 10 лет выделил им для этой цели $100 млн долларов.

Второе и третье радиопослание из космоса поймали ученые из университета Суинбурна в Мельбурне.

Астрономы изучают космические радиосигналы с помощью радиотелескопов. Длительность этих галактических посланий исчисляется миллисекундами, поэтому ученые до сих пор не смогли обнаружить ни одного источника такого рода излучения. Некоторые специалисты считают, что таким образом инопланетяне пытаются вступить в контакт с человечеством. Другие полагают, что радиосигналы излучают нейтронные звезды, окруженные сильными магнитными полями. Возможно, сейчас физики вплотную подошли к разгадке этой тайны.





