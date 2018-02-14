Инопланетяне посылают на Землю смерть
Человечество с нетерпением ждет встречи с другими цивилизациями и постоянно исследует космос, однако инопланетное послание может привести к глобальной катастрофе. К такому выводу пришли астрономы из Германии и США.
По их мнению, такие "уведомления" нужно сразу уничтожать без расшифровки. Неизвестно, с какими намерениями их могут послать, со злыми или добрыми. Сообщения сильно повлияют на человечество, предупредили эксперты в статье, опубликованной на сайте arxiv.org.
Это может вызвать панику или необратимо изменить культуру и образ жизни людей. Ученые утверждают, что таким же образом на распад Римской империи оказала влияние Библия.
Астрономы ожидают принять сигнал от инопланетян в виде двоичных символов, которые при расшифровке сложатся в рисунок. Анализ необходимо сделать на компьютере, однако уведомление может содержать в себе опасный код, который захватит весь искусственный интеллект Земли, что ставит под угрозу жизнь человечества.
При этом специалисты утверждают, что даже если информацию от пришельцев получить на Луне и расшифровать ее на изолированном компьютере, то большая опасность есть все равно. Возможности гуманоидов неизвестны, поэтому, захватив любую технику людей, они, скорее всего, запустят ядерные заряды или будут манипулировать землянами и поработят мир.
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