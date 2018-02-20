Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

НЛО прилетел в Беларусь за картошкой

Фото: GLOBAL LOOK press/Maik Blume
Инопланетяне посягнули на главное "сокровище" страны

Пришельцы постоянно посещают нашу планету. Очевидцы сообщают о множестве случаев наблюдения НЛО в небе. Однако в Белоруссии гуманоиды не частые гости.

Жители этой страны заметили необычный объект над просторами поля. Пассажирка автомобиля успела заснять это явление. Летающая тарелка появилась в небе 17 февраля на трассе между Солигорском и Минском.

По теме

НЛО с огромной скоростью летел над землей. Объект светился красным цветом. Уфологи считают, что это всего лишь отблеск фонаря смартфона в окне машины. Однако более внимательные пользователи Сети подчеркнули, что объект исчезает за деревьями, поэтому снимок не может быть нелепой случайностью или монтажом.

Для чего пришельцы посетили планету, на этот раз неизвестно. Возможно, они искали закуску к рому, который стащили из Бермудского треугольника, но побоялись гнева президента Александра Лукашенко.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

В Москву нагрянет аномалия

День защитника Отечества станет самым холодным за последние 50 лет

Валютные войны сошли на нет

Рубль идет на рекорд по стабильности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей