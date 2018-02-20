НЛО прилетел в Беларусь за картошкой
Пришельцы постоянно посещают нашу планету. Очевидцы сообщают о множестве случаев наблюдения НЛО в небе. Однако в Белоруссии гуманоиды не частые гости.
Жители этой страны заметили необычный объект над просторами поля. Пассажирка автомобиля успела заснять это явление. Летающая тарелка появилась в небе 17 февраля на трассе между Солигорском и Минском.
НЛО с огромной скоростью летел над землей. Объект светился красным цветом. Уфологи считают, что это всего лишь отблеск фонаря смартфона в окне машины. Однако более внимательные пользователи Сети подчеркнули, что объект исчезает за деревьями, поэтому снимок не может быть нелепой случайностью или монтажом.
Для чего пришельцы посетили планету, на этот раз неизвестно. Возможно, они искали закуску к рому, который стащили из Бермудского треугольника, но побоялись гнева президента Александра Лукашенко.
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